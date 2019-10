Was ist mit Potsdams Stadtkonservatorin los?

Potsdam

Das Rätselraten rund um die Zukunft von Potsdams Chef-Denkmalpflegerin Andrea Behrendt, die eigentlich nach nur vier Monaten im Amt überraschend nach Essen wechseln wollte, wird immer größer: So soll sich die Stadt Essen nämlich mit der designierten Leiterin des Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege überworfen haben, wie es in einem Medienbericht vor Ort heißt. Ob Andrea Behrendt ihre Stelle antreten wird, scheine „mehr als fraglich“, heißt es in dem Bericht, der am Montag in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung erschienen ist.

Als Beleg wird eine Äußerung des dortigen städtischen Personaldezernenten aus einer nicht-öffentlichen Sitzung des zuständigen Ratausschusses wiedergegeben: Zwischen der Stadt Essen und der designierten Denkmalpflegerin gebe es unüberbrückbare Hindernisse – diese würden eine weitere Zusammenarbeit ausschließen.

Auf Nachfrage erhielt die Zeitung im Essener Rathaus unter Verweis auf datenschutzrechtliche Gründe keine Auskunft: Zu Personalangelegenheiten gebe es keinen Kommentar. Dieselbe Antwort hatte auch die MAZ dort vor einigen Wochen auf die Frage nach der Zukunft der designierten Chefin der Essener Denkmalpflege bekommen.

Keine Auskunft beim Thema Nachfolge

Wie berichtet, mehren sich die Irritationen um Andrea Behrendt, die am 1. März die Nachfolge von des langjährigen Potsdamer Stadtkonservators Andreas Kalesse angetreten hatte. Doch bereits Mitte Juli kam die überraschende Ankündigung, dass die frischgebackene Stadtkonservatorin in die nordrhein-westfälische Stadt wechseln werde. Danach tat sich dann jedoch nichts mehr. Behrendt ist nach wie vor in Potsdam. Zur Frage, wann beziehungsweise ob sie wechselt, gibt es im Rathaus – aus denselben Gründen wie in Essen – keine Auskunft.

Auch zum Thema Nachfolgersuche wollte man sich jüngst nicht äußern. Da Behrendt nach wie vor im Dienst der Landeshauptstadt Potsdam sei, gebe es keine Veranlassung, die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin zu beginnen, hieß es vonseiten der Pressestelle.

Andrea Behrendt selbst ist dem Vernehmen nach derzeit krankgeschrieben, offenbar bereits seit Längerem.

Denkmalpflege von Weggang kalt erwischt

Die Nachricht von Behrendts überraschendem Weggang hatte im Juli für einiges Aufsehen gesorgt. Auch die Potsdamer Stadtverwaltung soll von Behrendts Wechselabsichten kalt erwischt sein – die Kunde erreichte das Rathaus via Pressemitteilung aus Essen.

Die Meldung war ein ziemlicher Tiefschlag: Immerhin hatte sich die Nachfolgersuche für Andreas Kalesse, der Ende Februar 2018 ausgeschieden war, ein Jahr lang hingezogen. Und: Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) hatte sich in der Zeit der Vakanz mächtig ins Zeug gelegt, um Behrendt als Führungskraft ins Denkmalamt zu holen – sogar in zwei Anläufen.

Langwierige Stellenbesetzung

Die erste Ausschreibung mit 40 Bewerbern hatte die Verwaltung gestoppt; Behrendt galt damals als aussichtsreichste Kandidatin. Der Grund für den Rückzieher: Behrendt, damals Leiterin des Amtes für Bau- und Kunstpflege Verden der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, war nicht bereit, aus ihrem bisherigen Beamten- in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln, für das die Stelle ausgeschrieben war. Das Innenministerium hätte eine Ausnahmegenehmigung für die Umwandlung in eine Beamtenstelle erteilen müssen, versagte diese jedoch.

Das Rathaus schrieb die Stelle daraufhin neu aus – diesmal unter der Maßgabe, dass „neben der möglichen Besetzung mit Tarifbeschäftigten nun zusätzlich auch die Bewerbung von Beamten ermöglicht“ werden solle. Erneut machte Behrendt – zwischenzeitlich Leiterin des Fachdienstes Bauen im niedersächsischen Landkreis Lüneburg – das Rennen um die Potsdamer Stelle. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Andrea Behrendt eine ausgewiesene und erfahrene Expertin in der Denkmalpflege und Führungskraft gewonnen haben, die die besonderen Herausforderungen Potsdams, einer wachsenden Stadt im Welterbe, meistern wird“, sagte Rubelt damals.

Behrendt fand Potsdam „reizvolle Aufgabe“

Bei ihrem Amtsantritt im März zeigte sich Behrendt ebenfalls sehr zuversichtlich: „Auf die neue Aufgabe freue ich mich schon sehr. Die Leitung der Unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadt der Schlösser und Gärten mit dem sehr großen Denkmalschatz ist eine inhaltlich enorm reizvolle Aufgabe.“ Umso verblüffender war dann die Nachricht vom geplanten Wechsel nach Essen.

Laut Beamtenrecht müsste der neue Dienstherr die Versetzung des Beamten beim alten Dienstherrn beantragen – ein sogenanntes „Versetzungsgesuch“. Damit die Versetzung vollzogen werden kann, müssen der bisherige Dienstherr und der Beamte zustimmen.

Auf die Nachfrage der MAZ, ob das Gesuch im Falle von Andrea Behrendt gestellt worden ist, gab es unter Verweis auf den Datenschutz weder in Essen noch in Potsdam eine Auskunft.

