Am Stern

Mehrere Straftaten auf einmal klären konnte die Potsdamer Polizei in der Nacht zu Samstag: Zunächst hatte ein 18-Jähriger gemeldet, er sei gegen 22.50 Uhr am Johannes-Keppler-Platz beraubt worden. Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche hatten ihm seine Musikbox abgenommen, doch das Opfer kannte die Täter flüchtig. Die Polizei traf beide in ihren Wohnungen und vernahm sie. Dabei ergaben sich Hinweise auf weitere begangene Straftaten, so dass noch am Samstag drei gestohlene Fahrräder im Wohngebiet Drewitz sichergestellt werden konnten. Die Räuber sind auch die Diebe. Nach Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlungen wurden die Räuber wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Rainer Schüler