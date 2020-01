Innenstadt

Ein betrunkener Deutscher wurde am Dienstagabend in der Brandenburger Straße nach einem Diebstahl vorläufig festgenommen. Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes hatten bemerkt, dass er Diebesgut in der Bauchtasche seines Pullovers versteckt hatte und ohne zu bezahlen gehen wollte. Darauf angesprochen, packte der Mann einen Teil der Ware aus und wollte gehen. Als er auf den Rest des Diebesgutes angesprochen wurde, versuchte er zu fliehen. Drei Mitarbeiter und ein weiterer Zeuge rannten ihm hinterher und konnten ihn vor dem Geschäft aufhalten. Als sie ihn zur Anzeigenaufnahme mit ins Büro nehmen wollten, widersetzte sich der Mann erheblich und es kam zu einer Rangelei.

Dieb wurde festgehalten

Der Zeuge und ein Mitarbeiter des Marktes erlitten Verletzungen. Einer Mitarbeiterin wurde die Kette zerrissen. Bis die Polizei kam, konnte der 24-jährige Potsdamer festgehalten werden. Die Beamten nahmen ihn wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahl vorläufig fest. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er entlassen.

Von MAZonline