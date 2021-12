Räuberischer Diebstahl in Potsdamer Restaurant

Berliner Vorstadt

Aus einem Restaurant in der Berliner Straße ist Geld gestohlen worden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Am Mittwochabend sollen sich zwei Männer Zugang zu dem Lokal verschafft und Bargeld entwendet haben. Ein Mitarbeiter des Restaurants, der eine Alarmmeldung erhalten hatten, sowie ein weiterer Zeuge konnten einen der Täter zunächst festhalten. Der Mann konnte sich aber lösen und wegrennen. Der Zeuge folgte ihm, so dass ihn Polizisten stoppen konnten. Diebesgut hatte der 38-Jährige nicht bei sich. Der zweite, bislang unbekannte Verdächtige konnte trotz umfangreicher Nahbereichsfahndung entkommen. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke, eine schwarze Mütze und hatte eine rote Umhängetasche dabei.

Spuren gesichert

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 entgegen.

Von MAZonline