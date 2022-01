Bornstedt

In einem Supermarkt an der Georg-Hermann-Allee gab es am Donnerstagnachmittag einen räuberischer Diebstahl. Ein Marktmitarbeiter hatte einen Mann beim Ladendiebstahl bemerkt und wollte diesen zunächst festhalten. Der Beschuldigte wehrte sich jedoch und schlug sowie bedrohte den Mitarbeiter. Anschließend flüchtete er Mann aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter, der unverletzt blieb, verfolgte ihn. Die alarmierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch in der Nähe feststellen. Gegen den 63-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline