Potsdam West

Die Potsdamer Stange war schon am Montag ausverkauft. Seit Anfang der Woche läuft der Räumungsverkauf bei Getränke Hoffmann in der Zeppelinstraße und Filialleiter Michael Gottschalk ist zufrieden: „Die Leute nehmen das ganz gut an“, sagt der 65-Jährige. Sein Getränkemarkt in Potsdam West schließt zum 24. April, bis dahin muss alles raus. Um möglichst viel Bier, Wasser, Wein und Saft noch vor der Schließung loszuwerden, hat Gottschalk seine Preise drastisch gesenkt; es gibt 20 Prozent Rabatt auf alles.

Bei den Kunden besonders begehrt: Bier. „Die teureren Sorten sind schon fast alle weg“, sagt Michael Gottschalk. Wer noch preisreduzierten Gerstensaft abbekommen möchte, sollte möglichst bald in der Zeppelinstraße vorbeikommen, Nachschub wird es nicht geben. Am Samstag schließt die Filiale dann ihre Tore endgültig. Für Gottschalk heißt es dann den Laden ausräumen und die übrig gebliebene Ware abwickeln. „Alles, was hier bleibt, wird auf andere Märkte in Potsdam verteilt“, sagt er.

Kein Räumungsverkauf bei Fressnapf

Der Flachbau, in dem neben Getränke Hoffmann noch eine Filiale des Tierbedarfshandels Fressnapf untergebracht sind, soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Der Eigentümer des Areals, der niederländische Immoblieninvestor Ten Brinke, möchte hier ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichten. Baubeginn ist für Mitte des Jahres anvisiert.

Geplant ist ein Wohngebäude mit 51 Wohneinheiten und zwei Gewerbeflächen im Erdgeschoss mit jeweils rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 4270 Quadratmeter. 2023 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Auch bei Fressnapf hat bereits das große Ausräumen begonnen. Die Filiale in der Zeppelinstraße schließt ebenfalls am Samstag. Einen Räumungsverkauf wird es hier jedoch nicht geben.

Von Feliks Todtmann