Golm

Die Pläne für Golms neue Mitte und das Quartier im Norden reifen. Beim zweiten Ortsteilforum zum Rahmenplan „Golm 2040“, das wegen der sehr angespannten Corona-Lage am Samstag digital stattfand, wurde der aktuelle Stand der Entwicklungen vorgestellt. Rund 50 Teilnehmer verfolgten die Präsentation und die anschließende Diskussion. Im Vergleich zum ersten Ortsteilforum vor drei Monaten lag ein besonderer Fokus auf der landschaftlichen Komponente des Potsdamer Ortsteils.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie also schafft man den Spagat zwischen dörflich-beschaulichem Charakter und innovativen, internationalen Forschungsstandort? Dafür gingen die Planer zwei Schritte zurück. „Die beim ersten Forum vorgestellten Szenarien fokussierten sich stark auf den Siedlungsraum. Jetzt haben wir den Blick geweitet und haben so das Gefühl, die gesamtheitliche Entwicklung besser sehen zu können“, sagte Landschaftsarchitekt Peter Köster von „arbos Freiraumplanung“. Konkret wird das westliche Golm mitbetrachtet, das an den Zernsee grenzt, aber auch Wegebeziehungen nach Eiche oder Bornim. Innerhalb des westlichen Ortsteils befinden sich etwa das Golmer Luch, die ehemalige Deponie und Moorlandschaften. Die Planer untersuchten unter anderem, wie landschaftliche Besonderheiten mehr in den Wissenschaftspark integriert werden könnten.

Stichkanal in den Ort verlängern

Ein Vorschlag bezieht sich auf den bei Anglern beliebten Stichkanal, der nördlich der früheren Deponie mitten in der Landschaft endet. Angedacht ist eine Verlängerung bis in die Siedlungsfläche und die Nutzung als Ruderkanal, um eine Verbindung zwischen dem Ort und dem Zernsee herzustellen. Aber der Kanal soll auch Teil der wasserwirtschaftliche Entwicklung werden, wie Peter Köster erklärte. „Durch die stärkere Versiegelung müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit dem anfallenden Regenwasser umgehen.“ Geplant ist die Entwässerung demnach in einen Graben, von wo aus das Wasser weiter nach Westen geleitet werden soll, um die Niedermoorflächen wieder zu benässen.

Stadtplaner Sebastian Hermann vom Büro Astoc informierte über den aktuellen Stand in Sachen Siedlungsbau. An der Bornimer Chaussee nördlich der heutigen Institute soll ein gemischtes Quartier aus Wohnen, Forschen, Versorgung und Schulen oder Kitas entstehen. Wohnen soll insgesamt kompakter gedacht werden als das heute mit den Einfamilienhäusern in Golm der Fall ist.

Geschossbauten geplant

Für die neue Mitte Golms rund um den Bahnhof sind etwa vier- bis sechsgeschossige Bauten möglich, in denen mehrere Nutzungen „übereinander gestapelt werden“, wie Sebastian Hermann es ausdrückte. Er erklärte, dass die Betrachtungen zur Dichte oder Höhe der Bebauung noch nicht abgeschlossen sind. Der Bereich um den Rewe-Markt und den großen Parkplatz könnte noch einmal neu gedacht werden. Nach jetzigem Stand sind an der Bahnlinie Seniorenwohnungen, ein Hotel mit Restaurant oder Arbeitsräume für Studenten vorgesehen. Mehrere Nahversorger hätten bereits Interesse an einem Standort im neu entwickelten Golm angemeldet.

Landschaftsarchitekt Peter Köster (l.) und Stadtplaner Sebastian Hermann beim ersten Ortsteilforum in Golm im August 2021. Quelle: Peter Degener

In Sachen Mobilität nannte Nils Weiland vom Büro „Argus Stadt und Verkehr“ vier Säulen: Die Takte der Linienbusse sollen verdichtet, die Straßenbahn möglicherweise verlängert und ein zusätzlicher Regionalbahnhalt etwa einen Kilometer nördlich des Bahnhofs geschaffen werden. Denkbar seien außerdem autonom fahrende Shuttle. Der Autoverkehr soll vor dem Zentrum abgefangen werden mithilfe sogenannter „Mobilitätshubs“. Die Pkw können dort abgestellt und für die letzten Meter zum Ziel zum Beispiel E-Scooter oder Fahrräder gemietet werden. Beim neuen Haltepunkt der Regionalbahn könnte ein Weg über die Trasse entstehen, um die Fußwege so gering wie möglich zu halten. Auch eine dritte Querung ist im Gespräch.

Begegnungsorte auch für Senioren

Noch weiter gedacht werden muss eine nachhaltige Versorgung des Quartiers, auch in Anbetracht dessen, dass die Forschungseinrichtungen einen hohen Energiebedarf haben. Die Bürger fragten sich zum Beispiel, ob die Knotenpunkte nach Bornim oder Eiche die größere Last an Autoverkehr tragen könnten, wenn Golm so stark wächst. Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt verwies auf den Grundsatz des Verkehrskonzeptes: „Wir wollen erreichen, dass die Leute von vornherein umsteigen und die Einpendler nicht dazu motivieren, die engen Straßen mit dem Auto zu nutzen.“

Eine langjährige Bewohnerin Golms erinnerte daran, die Senioren nicht zu vergessen und ihnen, wie auch den Vereinen, in der neuen Mitte Orte für Begegnungen zu schaffen. Zwei Stimmen aus dem Ortsteil sprachen sich für eine schnellere Entwicklung des Zentrums aus, ein anderer Teilnehmer wünschte sich für das nächste Forum einen Zeitplan für die einzelnen Projekte. Zeitnah soll nun ein Arbeitstreffen mit dem Ortsbeirat stattfinden; die Präsentationen der Planer sollen online verfügbar gemacht werden. Geplant sind noch zwei weitere Ortsteilforen zum Rahmenplan. Auf dessen Grundlage sollen Bebauungspläne entwickelt werden.

Von Luise Fröhlich