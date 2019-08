Potsdam

Eine übergroße Skulptur, die den „Hitlergruß“ zeigt, soll am Dienstag errichtet werden, wie der Künstler am Montag ankündigte. Die Protestaktion gegen rechte Gewalt werde in Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden des Förderkreises „ Denkmal für die ermordeten Juden Europas“, Lea Rosh, veranstaltet. Damit solle wenige Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg vor einem Wahlerfolg der AfD gewarnt werden.

Bereits ähnliche Aktionen in anderen Städten

Opolka hat bereits mehrfach mit ähnlichen Aktionen bundesweit Schlagzeilen gemacht. Zuletzt hatte er Mitte Juli nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU) mit übergroßen Wolfsfiguren zum Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. Nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz hatte Opolka im September vergangenen Jahres in der ostsächsischen Stadt ebenfalls solche Skulpturen aufgestellt. Die Wolfsmenschen, die teilweise Waffen tragen, sind für den Künstler ein Symbol des Nationalsozialismus.

Von RND/epd