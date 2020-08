Jägervorstadt

In der Jägerallee hat die Polizei am Donnerstagabend einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der Betrunkene hatte vor einem Hotel herumbrüllt, Gäste beleidigt und mit Bierflaschen geworfen. Laut Polizei war bereits eine Scheibe im Eingangsbereich eines Gebäudes beschädigt worden. Vor Ort konnten die Beamten einen 42-jährigen Potsdamer antreffen. Dieser verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und wehrte sich gegen sämtliche Polizeimaßnahmen. Die Beamten mussten ihn gewaltsam fixieren, bevor sie ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten auf die Wache brachten. Die Polizisten blieben unverletzt.

Von MAZonline