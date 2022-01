Randalierer zerstört Geldautomaten am Potsdamer Marktcenter

Innenstadt

Ein Geldautomat wurde am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr am Marktcenter beschädigt. Zeugen beobachteten einen Mann, der laut herumschrie und sehr aufgebracht wirkte. Nach jetzigen Erkenntnissen soll er mit einem großen Stein den Automaten so beschädigt haben, dass dieser funktionsunfähig wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Derzeit wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen und nicht vom Versuch, den Geldautomaten aufzubrechen.

Fahndung blieb erfolglos

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Randalierer nicht mehr am Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Verdächtige soll 1,75m groß gewesen sein und dunkle Oberbekleidung getragen haben. Er hatte laut Beschreibung eine Glatze und einen Bart.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline