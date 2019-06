Innenstadt

Erst randalierte sie in einem Hotel, schlug auf eine Mitarbeiterin ein und beschädigte Einrichtungsgegenstände, dann wollte sie klauen: Die Polizei setzte am Samstag eine polizeibekannte Frau fest, die schon am Freitag tätlich aufgefallen war. Weil bekannt wurde, dass gegen die 48-Jährige ein gerichtlich verfügter Unterbringungsbeschluss existiert, wurde der Beschluss sofort umgesetzt und die Frau in eine Fachklinik eingeliefert.

Von Rainer Schüler