Er tritt seit Jahren nicht nur musikalisch in Erscheinung, sondern immer wieder auch strafrechtlich – jetzt muss sich der berühmt-berüchtigte Rapper Fler vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Für den 16. Februar 2022 ist ein Termin vor der 12. Zivilkammer angesetzt. Insgesamt sieben Versicherungen machen gegen den 39-Jährigen mit dem bürgerlichen Namen Patrick Losensky Schadensersatzansprüche geltend. Das Verfahren findet in Potsdam statt, weil Fler laut Auskunft des Gerichts im hiesigen Gerichtsbezirk wohnt. Hintergrund ist jedoch ein Vorfall, der sich vor zwei Jahren in Berlin zugetragen hat und seinerzeit – im wahrsten Sinne des Wortes – Schlagzeilen machte.

In Potsdam geht es vor dem Landgericht um 19.000 Euro

So soll Fler am 2. März 2020 auf dem Kurfürstendamm vor einer Nobel-Boutique ein Fernsehteam, das ihn filmen und interviewen wollte, angegriffen haben. Die RTL-Mitarbeiter hatten den Rapper auf einen Streit mit einer Frauenrechtlerin angesprochen, doch die Situation eskalierte. Schon nach wenigen Worten und ohne Vorwarnung soll Fler ausgerastet sein. Dabei soll er dem Kameramann mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nach dem Equipment getreten, den Camcorder (Zeitwert 19 000 Euro) auf den Boden geworfen und absichtlich zerstört haben.

Der Rapper soll auch auf die Reporterin losgegangen sein: Anders als der Kameramann, der laut RTL eine Platzwunde am Auge davontrug und im Krankenhaus behandelt werden musste, konnte sie sich allerdings in ein Haus flüchten und die Tür verschließen. Der tobende Rapper soll daraufhin versucht haben, die Tür zu öffnen, was ihm aber nicht gelang. Er habe die Reporterin beleidigt und bedroht. Der Sender beruft sich nicht nur auf die Aussagen seiner Mitarbeitenden, sondern verweist auch auf „exklusives Beweismaterial“: Ein Video zeige den Moment, als das Gerangel mit Team begann.

Direkt auf Platz 1 der Hip-Hop-Charts Fler heißt mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky, er kam 1982 in Berlin zur Welt und hat mehr als zwei Dutzend Alben veröffentlicht. Bekannt wurde Fler ab 2002 durch die Zusammenarbeit mit Bushido. Die beiden haben sich überworfen und streiten seit beinahe 15 Jahren. Am 28. Januar hat Fler in Kollaboration mit Bass Sultan Hengzt das Album „Cancel Culture Nightmare“ veröffentlicht – es stürmte direkt auf Platz 1 der Deutschen Hip-Hop-Charts. nf

Als die Polizei damals am Ort des Geschehens eintraf, war Fler bereits verschwunden. Berliner Polizeibeamte nahmen ihn aber am 10. März 2020 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin fest. Grundlage war laut Generalstaatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Raubes und Körperverletzung. Anfang 2021 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten den Rapper zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, er sollte zudem 10 000 Euro an einen Verein für Straßensozialarbeit zahlen – sowohl Fler als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Das neuerliche Strafverfahren sollte nun am 2. Februar beginnen. Doch der Angeklagte meldete sich laut Gerichtssprecherin kurzfristig krank.

Strafverfahren beginnt Ende Februar neu

Der Angriff auf das RTL-Team ist wie schon im 2021er Strafverfahren nicht der einzige Anklagepunkt gegen Fler: Laut Gericht werden ihm „eine Reihe von Straftaten“ zur Last gelegt, dem Vernehmen nach rund 20. So soll er weitere Personen, darunter auch einen Printjournalisten, wüst beschimpft und bedroht haben. Meist habe er sich dabei der Sozialen Medien bedient. Zudem soll er nicht öffentliche Dokumente aus Ermittlungs- und Gerichtsverfahren im Internet veröffentlicht haben. Die Hauptverhandlung soll am 25. Februar beginnen. Es sind insgesamt zwölf Zeugen geladen.

Rechtsanwalt hat laut Potsdamer Gericht das Mandat niedergelegt

Ganz ohne Zeugen kommt hingegen das Zivilverfahren in Potsdam aus. Ob es stattfinden kann, ist allerdings nicht nur angesichts der jüngsten Krankmeldung des Musikers fraglich. Laut einer Gerichtssprecherin hat Flers vormaliger Rechtsanwalt das Mandat niedergelegt – ein neuer Anwalt sei bislang nicht bestellt.

Das könnte für den Rapper problematisch werden, denn vor dem Landgericht herrscht Anwaltszwang: „Sofern kein Rechtsanwalt für den Beklagten erscheint oder nur der Beklagte ohne Rechtsanwalt, könnte auf Antrag ein Versäumnisurteil ergehen.“

