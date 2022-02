Potsdam

Kommt er? Oder kommt er nicht? Patrick Losensky, bekannt unter dem Künstlernamen Fler, ist es zwar gewohnt, auf der Anklagebank platzzunehmen. Doch am Landgericht Potsdam bleibt der für ihn reservierte Stuhl am Mittwochvormittag leer. Die 12. Zivilkammer um den Vorsitzenden Johannes Baron von der Osten-Sacken muss ohne den Rapper auskommen. Dass der 39-Jährige auf den Termin offenbar pfeift, überrascht indes weder die Kammer noch den Vertreter der Gläubigerinnen. Aber von vorn.

Auf das Landgericht Potsdam folgt Prozess in Berlin

Zwei Jahre ist es her, dass Fler auf dem Kurfürstendamm in Berlin ein Fernsehteam, das ihn filmen und interviewen wollte, angegriffen hat. Die RTL-Mitarbeiter hatten ihn auf einen Streit mit einer Frauenrechtlerin angesprochen – die Situation eskalierte. Fler rastete aus, schlug dem Kameramann ins Gesicht und zerstörte einen Camcorder. Anfang 2021 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten den Rapper für diesen Vorfall und für weitere Straftaten zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und zu einer Geldbuße von 10 000 Euro, doch sowohl Fler als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Das neuerliche Strafverfahren am 2. Februar platzte, weil sich der Angeklagte krank gemeldet hatte. Der nächste Anlauf ist für den 25. Februar angesetzt.

Das Verfahren in Potsdam hängt mit dem Ku’damm-Ausraster zusammen. Insgesamt sieben Versicherungen machen gegen Fler Schadensersatzansprüche geltend. Die Verhandlung findet in Potsdam statt, weil Fler laut Auskunft des Landgerichts im hiesigen Gerichtsbezirk wohnt oder wohnte. „Die Zustellung der Klage an den Beklagten erfolgte unter einer Adresse in Kleinmachnow, wo er zu diesem Zeitpunkt seinen Wohnsitz hatte“, teilt eine Gerichtssprecherin mit. „Mittlerweile ist der Beklagte umgezogen und hat seinen Wohnsitz in Berlin. Das ändert allerdings nichts an der Zuständigkeit des Landgerichts Potsdam für dieses Verfahren.“

Potsdamer Gericht stellte Ladung in Lichterfelde zu

Laut dem Vorsitzenden der Zivilkammer erging die Ladung für die Güteverhandlung an eine seit Jahren in der Hip-Hop-Szene berühmt-berüchtigte Berliner Adresse: Die Anschrift in Lichterfelde hatte Fler selbst vor ein paar Jahren auf Twitter öffentlich gemacht. Ob der Musiker dort tatsächlich lebe oder nur gelegentlich vorbeischaue, wisse man zwar nicht sicher, so von der Osten-Sacken. Auch der Versuch, ihm die Ladung dort zu übergeben habe keinen Erfolg gehabt: „Aber es gab einen Briefkasten zu der Wohnung und wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass er nicht dort wohnt“.

Das Gericht meint, Fler sei ordnungsgemäß geladen worden. Seither seien drei Wochen vergangen. „Ausreichend lang Zeit“, so der Vorsitzende, „es hat sich aber kein Anwalt gemeldet.“ Flers vormaliger, mit der Sache betrauter Rechtsanwalt hat sein Mandat niedergelegt. Er hat dem Vernehmen nach auch keine Zulassung mehr, denn er sei inzwischen als Proberichter in Frankfurt (Oder) tätig.

Fler soll auch Kosten des Verfahrens in Potsdam zahlen

Kein Beklagter, kein Rechtsbeistand – keine Verhandlung? Geplatzt ist der Gütetermin nicht. Die Kammer verhängte wie von den Klägerinnen beantragt ein Versäumnisurteil: Fler hat die geforderten Schadensersatzzahlungen in Höhe von insgesamt 19 000 Euro zu leisten. Hinzu kommen Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15. Dezember 2020 – diese Summe beläuft sich derzeit auf rund 1000 Euro und wächst mit jedem Tag, der verstreicht, ein kleines bisschen mehr. Auch die Kosten des Rechtsstreits muss Fler tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Das heißt, dass der Beklagte sämtlichen Forderungen sofort nachkommen muss – und dass die Gläubigerinnen umgehend den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung beauftragen können. Gegen das Urteil kann Fler zwar binnen zwei Wochen Einspruch einlegen – allerdings benötigt er dazu einen Anwalt, denn am Landgericht herrscht Anwaltszwang.

Von Nadine Fabian