Potsdam

Rassismus ist nicht erst seit der Black-Lives-Matter-Bewegung ein großes Thema – auch in Potsdam. Laut dem Verein Opferperspektive hat Potsdam als Stadt sogar mehr Fälle als Cottbus. Woran das liegt und ob die Landeshauptstadt ein Problem mit Rassismus, aber auch Polizeigewalt hat, verraten die Gewaltopferberaterin Anne Brügmann (43) und der Antidiskriminierungsberater Marcus Reinert (44).

Frau Brügmann, was ist einer der letzten Potsdamer Rassismus-Fälle, den Sie als Gewaltopferberaterin auf dem Tisch hatten?

Anne Brügmann: Anfang Juni war eine 18-jährige Frau, deren Eltern Migrationshintergrund haben, mit der Tram in der Innenstadt unterwegs. Sie trug Kopftuch, hat etwas dunklere Haut und ist sichtlich schwanger. Sie fühlte sich nicht wohl und hatte deswegen keine Maske auf. Ein 50-jähriger breiter Mann, fragte sie, was sie sich erlaube, und beschimpfte sie rassistisch. Beim Aussteigen schlug er ihr mit der Faust gegen die Schulter. Alle, außer ein junger Mann, der sie unterstütze, guckten weg. Als sie die Polizei anrief, reagierte diese mit der Frage: „Was sollen wir da jetzt machen?“ Das schockte die Frau zusätzlich. Die Polizei kam aber und verhielt sich vor Ort korrekt.

Ist die Frau mit Kopftuch das typische Gewaltopfer für Rassisten?

Brügmann: Es ist nicht untypisch, dass ein älterer Mann eine sehr viel jüngere Person schlägt. Und das auch Frauen und Schwangere geschlagen werden, kommt in Potsdam vor. Im letzten Jahr wurde im Schlaatz eine Frau mit ihrem achtjährigen Sohn an der Hand im Hauseingang angerempelt. Dann wurde ihr das Kopftuch vom Kopf gerissen. Typische Angriffe bei Gewaltopfern gehen aber öfter in der Tram oder auf der Straße los.

In den meisten Fällen von Fremdenfeindlichkeit fliegen aber keine Fäuste, sondern fallen scharfe Worte. Welche Potsdamer trifft rassistische Diskriminierung am härtesten, Herr Reinert?

Marcus Reinert: Da ist das Bild divers. Der größere Anteil liegt im muslimischen Bereich, aber wir haben auch viele Fälle mit Menschen, die eine schwarze Hautfarbe oder eine russische Migrationsgeschichte haben. Es geht dabei oft nicht um Fremde und Ausländer, weil sie oft gar nicht fremd sind und eine deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Und wie sieht die Diskriminierung aus?

Reinert: Am häufigsten wird im Bereich Wohnen diskriminiert. Bewerber werden abgewiesen, weil sie einen ausländisch klingenden Namen haben. Es gibt auch Konflikte in der Nachbarschaft, wo Mieter von Nachbarn beleidigt und falsche Ruhestörungen angezeigt werden. Da wird versucht, die Mieter aus der Nachbarschaft zu vertreiben. In Potsdam ist das dramatisch, weil Geflüchtete oft nicht gut genug für den knappen Wohnungsmarkt aufgestellt sind. Zehn Prozent der Fälle, die bei uns ankommen wurden in Supermärkten beleidigt, unbegründet des Diebstahls bezeichnet oder an der Bushaltestelle stehen gelassen, weil sie migrantisch gelesen werden. Das sind ganz alltägliche Situationen. Über das wahre Ausmaß können wir aber keine Aussagen machen.

Aktuell steht auch die Polizei stark in der Kritik. In Potsdam zurecht?

Brügmann: Ja, auch in Brandenburg und auch in Potsdam gibt es immer wieder Menschen, die sich wegen Polizeigewalt an uns wenden.

Reinert: Polizisten sind Menschen, die aus unserer Gesellschaft kommen. Natürlich findet man bei ihnen auch rassistische Stereotype. Zum Teil werden die zum polizeilichen Handeln wie dem Racial Profiling. Etwa fünf Prozent unserer Diskriminierungsfälle haben mit der Polizei zutun.

Brügmann: Mir fallen alleine aus den letzten zwei Jahren fünf Fälle ein, wo sich Leute an uns gewandt haben, wo es um unüblich massive körperliche Gewalt ging. Nach einem Angriff hat die Polizei das Opfer zu Boden gerungen und kräftig in die Seiten getreten. In einem anderen Fall ohrfeigte ein Polizist den Betroffenen im Polizeiauto. Es gibt auch immer wieder Fälle, wo Anzeigen nicht aufgenommen werden oder Täter und Opfer umgekehrt werden. Das haben wir in Einzelfällen auch in Potsdam, können aber nur schwer darüber reden, weil jeder Fall von Polizeigewalt auch ein Verfahren und damit Repressionen gegen die Betroffenen mit sich bringt.

In ihren Statistiken lag Potsdam als größte Stadt bei Rassismus-Fällen immer weit vorn, aber hinter Cottbus. 2019 ändert sich das erstmals. Muss Potsdam nun den Ruf einer rechten Hochburg in Brandenburg fürchten?

Brügmann: Stimmt, Potsdam hatte als Stadt die meisten Angriffe in Brandenburg. Da waren wir selbst überrascht, weil uns die Leute erzählen, dass Potsdam offener ist und sie hier besser leben, als in anderen Städten. Es gibt Bemühungen Angebote zu schaffen. Trotzdem summieren sich Gewalttaten. Die Zahlen zeigen aber eher den Trend, dass sich die Situation in Cottbus in den letzten zwei Jahren beruhigt hat.

Also ist nicht Potsdam schlimmer geworden, sondern Cottbus besser?

Brügmann: Vermutlich liegt das an Repressionen gegen Rechte, die da stattgefunden haben. Ein anderer Grund kann sein, dass viel aus dem rechten Spektrum von der „Zukunft Heimat“ und der AfD aufgesogen wurde. Damit wurden parlamentarische Formen gefunden, sich auszudrücken. Davor war mehr eine Straßenmilitanz und Straßenrassismus zu bemerken. In Cottbus sagen die Leute aber, dass sie regelmäßig eine rechte Stimmung spüren und gar nicht rausgehen wollen. In Potsdam ist das nicht das dominierende Gefühl.

Reinert: In Potsdam ist die rechte Szene mit Rockern, Hooligans, Neonazis nicht so stark und auffällig wie in Cottbus. Potsdam hat auch den extremen Anstieg 2015/2016 nicht mitgemacht. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für Angriffe höher, weil in Potsdam mehr Migranten wohnen.

Passiert das auch andersherum, gibt es Rassismus gegen Weiße?

Brügmann: Klares nein. Diese Frage stellen sich gerade viele. Menschen können auch Mal wegen ihrer weißen Haut beschimpft werden, aber Rassismus ist die Abwertung plus die Macht es durchzusetzen. Die gesellschaftliche Macht haben bislang nur Weiße.

Was macht diese Machtlosigkeit mit Menschen?

Reinert: Es kann tiefgreifende psychische Auswirkungen haben, wenn es immer wieder Situationen gibt, in denen Leuten gesagt wird, sie seien weniger Wert als andere. Beim Thema Arbeit und Wohnung kann das sogar eine existenzielle Bedrohung sein. Das wirklich Problematische ist aber das Wiederkehrende. Es hört nicht auf und man kann sich nicht entziehen. Es kann einem immer und überall passieren.

In der Black Live Matter-Bewegung solidarisieren sich gerade auch viele Weiße. Ändert sich die Gesellschaft?

Reinert: Nein, es verändert sich gerade nichts. Das sind tiefgreifende strukturelle Probleme. Es ist toll, dass das Thema Rassismus wieder in der Debatte ist und Betroffene zu Wort kommen. Es gab aber schon viele bekannte Vorfälle: Chemnitz, Walter Lübcke, Halle, Hanau und die Black Lives Matter-Bewegung müssten eigentlich ausreichen, um dieses Thema für die nächsten fünf Jahre zu den harten Themen der Öffentlichkeit zu machen. Ich fürchte, das wird nicht passieren, weil sich die Aufmerksamkeit oft schnell wieder auf anderes richtet und es nach wie vor schwierig ist, über Rassismus zu reden.

Warum?

Reinert: Rassismus und Rechtsextremismus wird immer wieder gleichgesetzt. Rassismus hat aber ganz oft überhaupt nichts mit rechtsextrem orientierten Menschen zu tun. Es sind oft ganz normale Menschen in der Mitte der Gesellschaft, teilweise auch ohne böse Absicht. Wir müssen bei der Beratung oft überlegen, ob wir den Begriff benutzen, was ein Aberwitz ist, weil es die Erfahrung der Betroffenen entwertet. Wir hätten den Begriff schon früher, so häufig wie jetzt, verwenden müssen.

Das macht der Verein Opferperspektive Der Verein Opferperspektive hilft seit mehr als 20 Jahren den Opfern rechtsextremer und rassistischer Diskriminierung oder direkter Angriffe. Dazu zählen Gewalt, Nötigung sowie Sachbeschädigung und Brandstiftung, wenn sich die Tat gegen die soziale und wirtschaftliche Existenz eines Menschen richtet. Die Mitarbeiter beraten kostenlos und begleiten Betroffene etwa bei Gesprächen mit der Polizei oder anderen Behörden. Infos aufwww.opferperspektive.de

Von Jan Russezki