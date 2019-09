Potsdam

Wenn Menschen mit großen Fernsehauftritten in ganz Deutschland Wellen schlagen, dann sind sie in der Regel berühmt und haben bereits große Namen. Nicht so bei Hanna und Mortimer aus Potsdam. Groß war lediglich ihr Plakat, das sie in den Händen hielten. Während der Berichterstattung des ZDF zur Landtagswahl in Brandenburg war die 19-Jährige Potsdamerin im Fernsehen im Hintergrund zu sehen. Sie saß auf den Schultern ihres Freundes und hielt ein Schild direkt in die Kamera: „Rassisten sind keine Alternative“.

Das Bild war unter anderem zu sehen, während AfD-Fraktionschef Alexander Gauland ein Interview gab. Das sorgte in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Auf Twitter ereiferte sich unter anderem Erika Steinbach, Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung: „Einfach unglaublich was das ZDF abliefert“. Als hätte der Sender das Plakat bestellt.

Beim Spaziergang mit der Oma kam die Idee

Doch die Idee zur Aktion kam von Mortimer, der wie Hanna seinen Nachnamen nicht nennen will, beim Spaziergang mit seiner Oma. Gegenüber jetzt.de, dem Onlinemagazin der Süddeutschen Zeitung, sagte Mortimer: „Am Abend vor den Wahlen schlenderte ich mit meiner Oma durch Potsdam und sah, dass da das ZDF-Studio aufgebaut war. Und, viel wichtiger, dass das im Grunde ein Glaskasten war. Da dachte ich mir: Wenn darin morgen die Spitzenkandidaten sprechen, wäre das doch eine gute Gelegenheit für eine kleine Botschaft“, sagte er.

Hanna habe von dieser Aktion sogar erst Sonntagabend erfahren und sei spontan mitgekommen. Beide sehen die AfD sehr kritisch: „Ich wollte deshalb zeigen, dass es im Osten auch coole Leute gibt und nicht nur Menschen, die die AfD toll finden“ sagte Mortimer.

Während des ZDF-Interviews mit Alexander Gauland (AfD) hielten Hanna und Mortimer in Potsdam ihr Plakat hoch. Quelle: Twitter

Dass das Schild im Fernsehen so gut lesbar war, haben sie vor allem einer Freundin und den umherstehenden Passanten zu verdanken, sagte Hanna: „Vor Kalbitz sprach auch Gauland, da sah man das Schild noch kaum, weil Morti es alleine hielt. Eine Freundin, die live im Fernsehen zusah, hat uns dann aber geschrieben, dass wir das Schild höher halten sollen. Also kletterte ich während Kalbitz’ Vortrag auf Mortis Schultern.“ Danach riefen Passanten den beiden zu, in welche Richtung sie gehen müssten, damit das Plakat auch wirklich von der Kamera erfasst wird.

Zuspruch von Woidke

Schon am Wahlabend erhielten Hanna und Mortimer für diese Aktion viel Feedback. Ministerpräsident Dietmar Woidke habe ihnen schon direkt nachdem die Kameras aus waren den hochgestreckten Daumen gezeigt. Danach hat er sich auch noch persönlich bei den beiden bedankt genauso wie Kathrin Dannenberg, Spitzenkandidatin der Linken.

Auch Dietmar Woidke (SPD) bedankte sich. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Angst, nach der Aktion angefeindet zu werden, hat Hanna nicht. „ Auf Social Media werden sich sicherlich weiter Menschen mit gemeinen Nachrichten melden, davor habe ich aber keine Angst. Denn ihre Argumente sind meistens so flach, dass ich die schon entkräften kann.“

Von Lisa Schmierer