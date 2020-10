Potsdam

Bei vielen Einwohnern von Paaren ist der Frust groß. Sie sind gegen die geplante Raststätte „Havelseen“ an der Autobahn 10 zwischen den Orten Satzkorn, Kartzow und Paaren. Dort soll die erste große bewirtschaftete Autobahnraststätte auf dem Potsdamer Stadtgebiet entstehen. Eine erst kürzlich neugegründete Bürgerinitiative möchte da ein Wörtchen mitreden.

Informationen kommen nur schleppend

Die Anwohner fühlen sich nämlich hintergangen. Die Informationen über den geplanten Bau kamen nur schleppend im Ort an, wie Silke Beckedorf berichtet. Die Sprecherin der Bürgerinitiative möchte mit Gesprächen und Flyern die Pläne auch über Paaren hinaus bekannt machen. Schließlich sei das ein Thema, das die ganze Region betreffe und worin alle mit einbezogen werden sollten.

Am Sonntag trifft sich die in Paaren gegründete Bürgerinitiative in der Kulturscheune Marquardt. „Dort wollen wir unsere Position formulieren und die nächsten Schritte planen“, sagt Beckedorf. Geplant sei eine offene Diskussionsrunde ab 15.30 Uhr, wozu alle Bürger eingeladen sind, die sich zuvor unter buergerinitiative@potsdamer-norden.de angemeldet haben.

Die Bürgerinitiative möchte das Mammut-Projekt nicht mit allen Mitteln verhindern, aber jeden Schritt hinterfragen und so die Natur schützen. „Wir haben den Klimawandel, das Baumsterben und die Verkehrswende“, sagt Silke Beckedorf. Die neue Autobahnraststätte sei in diesen Punkten ein Schritt zurück zu dem, wohin man mit dem Klimanotstand eigentlich nicht wolle.

Anlage wird Leben und Natur verändern

Neben einer Tankstelle sind auch 103 Lkw-Stellplätze auf der über 20 Hektar großen Anlage geplant. Die Raststätte hat demnach eine größere Grundfläche als die jeweiligen Ortschaften ringsum. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass die Tank- und Rastanlage das Leben in den umliegenden Dörfern und die bisher ungestörten Naturräume nachhaltig verändern wird.

Auf einem Strommast am Rande der geplanten Autobahnraststätte brütet ein Fischadler. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Im Potsdamer Norden, auch unmittelbar an die Planfläche angrenzend, befänden sich alte Obstanbauflächen, die sich dort seit der Wende zu wertvollen Biotopen entwickelt haben. „Wir zählen mehr als zehn Vogelarten im Umkreis der Anlage, die unter Naturschutz stehen“, sagt Susanna Krüger aus dem Ortsvorstand von Uetz-Paaren – darunter der Wiedehopf, Kiebitz und Pirol.

Viele Fragen bleiben offen

Für die Mitglieder der Bürgerinitiative bleiben viele Fragen offen. Für sie ist es unverständlich, warum der Landesbetrieb Straßenwesen ausgerechnet diesen Standort ausgewählt hat. Es gibt keine vorhandenen Strom- und Wasserleitungen, keine versiegelten Flächen und keinen Lärmschutz zu den benachbarten Ortschaften.

Zwischen Paaren und der Autobahn 10 liegen knapp eineinhalb Kilometer – irgendwo hier soll das Feld der Autobahnraststätte weichen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nach den ersten Plänen soll die neue Autobahnraststätte langfristig als Ersatz für die Raststätte Wolfslake Ost und West in Oberhavel errichtet werden und wäre so die einzige auf dem gesamten westlichen Berliner Ring, der vom Autobahndreieck Werder bis zum Dreieck Havelland reicht. Anders als in Wolfslake plant man den Rastplatz aber nicht beidseitig, sondern allein auf der Westseite der Autobahn in Richtung Paaren. Eine Brücke soll beide Seiten miteinander verbinden.

Verfahren noch nicht gestartet

„Was ist mit Brieselang, Wustermark oder Groß Kreuz oder gar Wolfslake?“, fragt sich Silke Beckedorf. Tatsächlich sind der Standortentscheidungen mehrere Untersuchungen vorausgegangen und das schon seit mehr als 22 Jahren, wie der Landesbetrieb Straßenwesen bestätigt. Ein Planfeststellungsverfahren ist noch nicht gestartet, soll aber in den nächsten Wochen folgen. Der Baubeginn ist nach Angaben der Stadtverwaltung aber frühestens für 2023 vorgesehen.

Die Anwohner kritisieren die Bebauung der alten Obstanbauflächen vor Ort, die wertvolle Biotope seien. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Diese Zeit möchte die Bürgerinitiative nutzen, um weitere Anwohner mobil zu machen und bei den Plänen mitzureden. Aus ihrer Sicht spreche Vieles gegen eine Autobahnraststätte bei Paaren: Der gute Boden, die vielen Wanderwege, die schlechte Zuwegung und das 64 Hektar große Biotop, das es zu schützen gilt.

Kontakt zu Verbänden, Vereinen und Politikern

Als Lösungen können sich Silke Beckedorf und ihre Mitstreiter sehr viel vorstellen. „Wir wollen gemeinsam nachdenken und Ideen finden.“ Sie will mit den Entscheidern in der Politik und den Planern von Stadt und Landesstraßenbetrieb gemeinsam daran arbeiten und nicht dagegen. Darüber hinaus seien auch schon Kontakte zu Naturschutzverbänden, Landschaftspflegevereinen und Politikern entstanden. „Obwohl es uns erst seit wenigen Tagen gibt, haben wir schon viel bewegen können“, sagt Silke Beckedorf.

