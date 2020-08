Innenstadt

Die Folgen des IT-Blackouts im Rathaus bleiben für die Potsdamer noch mindestens bis in den Herbst hinein spürbar. Denn noch immer ist es der Verwaltung nicht gelungen, auch die letzten Online-Dienste wieder hochzufahren. Aktuell sind drei Funktionen außer Betrieb.

Die Aktivierung der Gewerbeauskunft werde im September „angestrebt“, so das Rathaus auf eine Anfrage des Stadtverordneten Nico Marquardt ( SPD). Fehlen noch das Bewohnerparken und die Internetbasierte Fahrzeugzulassung. Zu beiden Diensten heißt es in der Antwort: „Eine Umsetzung ist im vierten Quartal geplant.“

Antwort mit großer Verspätung

Die Anfrage ist von Marquardt bereits Anfang Mai gestellt worden, konnte von der Verwaltung allerdings nicht in der laut Geschäftsordnung vorgegebenen Frist von 14 Tagen beantwortet werden.

In der erst vor kurzem veröffentlichten Antwort wird mitgeteilt, dass in der 26. Kalenderwoche vom 22. bis mit der Terminverwaltung, der Bankbriefauskunft, dem Wunschkennzeichen, der Melderegisterauskunft und der Statusabfrage für Reisepass und Personalausweis auf Basis einer Priorisierung eine ganze Reihe von Online-Diensten aktiviert worden seien. Am 8. Juli wurde demnach auch die Online-Seite der Volkshochschule freigeschaltet.

Schwachstelle im IT-System

Wie berichtet, hatte es am 15. Januar im Rathaus erste Hinweise auf eine Schwachstelle im IT-System der Stadtverwaltung gegeben. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung gab sich die Verwaltung selbstkritisch und räumte auf eine große Anfrage der Fraktion Die Andere ein, dass die Stadt von von Serviceteams des Bundes und des Landes über die schließlich angegriffene Schwachstelle im System informiert worden sei, diese Meldungen aber „nicht in der erforderlichen Sensibilität bewertet“ habe.

Ein Abschlussbericht zum IT-Blackout wurde vom zuständigen Verwaltungsdezernenten Dieter Jetschmanegg für den nichtöffentlichen Teil des Ausschusses für Digitalisierung angekündigt, der Ende September wieder zusammenkommt.

Beitritt zum Verband „Digitale Kommunen“

Bestätigt wurde von den Stadtverordneten in der jüngsten Sitzung der Beitritt zum Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“. Seit April haben sich 29 brandenburgische Städte und Gemeinden 2020 zusammengeschlossen, um bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungen eng zu kooperieren.

Potsdam ist eine von acht Kommunen in Brandenburg, deren Aufnahme in den Zweckverband nach dem Beschluss noch im Herbst dieses Jahres erfolgen soll: „Wir sehen einen Vorteil darin, von anderen zu profitieren und im Zweifel gegenüber Herstellern, Bund und Land gemeinsam auftreten zu können“, sagte Jetschmanegg vor den Stadtverordneten.

Von Volker Oelschläger