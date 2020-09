Potsdam

Die erste Runde des Mentorin-Programms „Frauen in Führung“ im Potsdamer Rathaus ist abgeschlossen. In der vergangenen Woche sind die Teilnahmezertifikate an die Beteiligten und ihre Mentorinnen überreicht worden. Das hat Verwaltungsdezernent Dieter Jetschmaneg bekannt gegeben.

Ziel: Verbesserung der Startposition

Das Programm, mit dem Frauen die Übernahme von Führungsverantwortung erleichtert werden soll, wurde von den Stadtverordneten 2017 beschlossen. Ziel sei es, die Startposition von Frauen bei Auswahlverfahren zu verbessern und sie zu motivieren, eine Führungsposition wahrzunehmen.

Mentoring wird als zeitlich begrenzte Beziehung definiert, in der eine erfahrene Person ihr Wissen und ihre Erfahrungen an eine weniger erfahrene Person zur persönlichen und beruflichen Entwicklung weitergibt.

Jetschmanegg sagte, Mentoring stünde in Potsdam „von nun an für die individuelle und praxisnahe Förderung von internen Nachwuchsführungskräften“. Ende 2018 ist das Programm mit zehn Tandems gestartet.

Vier Kolleginnen sind aufgestiegen

Vier Kolleginnen hätten im Ergebnis Führungspositionen eingenommen, sagt der Dezernent. Er kündigt eine weitere Runde ab dem Frühjahr 2021 an.

Nach Angaben der Gleichstellungsbeauftragten Martina Trauth geht es „nicht um Frauenförderung im Sinne einer tatsächlichen oder vermeintlichen Bevorzugung von Frauen“.

Es sei „vielmehr eine gute Strategie, die vorhandenen Kompetenzen der weiblichen Mitarbeiterinnen sichtbar und nutzbar zu machen“. Mentoring helfe „dem Leistungsprinzip zum Durchbruch“, sagt Trauth.

Wenig Frauen in höheren Führungsebenen

Hintergrund des Programms ist die anhaltende Unterbesetzung von Frauen in den mittleren und höheren Führungsebenen der Verwaltung.

Eine echte Frauenmehrheit gab es bei der letzten MAZ-Datenabfrage zu diesen Thema erst bei den Arbeitsgruppenleitern, also auf der untersten Ebene in der Führungshierarchie des Rathauses.

Die besser dotierten und mit größeren Befugnissen ausgestatteten Ebenen der Bereichs- und der Fachbereichsleitungen waren Männer dominiert.

Auch in der direkt dem Oberbürgermeister unterstehenden Beigeordneten- und Dezernentenebene stehen zwei Frauen drei Männern gegenüber.

