Potsdam

Mitten in der Corona-Krise baut Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) die Verwaltung um. Mit Wohnen und Soziales gibt er zwei zentrale Fachbereiche des Geschäftsbereichs 3 von Brigitte Meier ( SPD) übergangsweise an den von Noosha Aubel (parteilos) geführten Geschäftsbereich 2.

Meier bleibt damit die Zuständigkeit für Ordnung, Sicherheit, Gesundheit und Feuerwehr. Aubel hingegen erwächst aus dem Neuzuschnitt das Superdezernat für Kultur, Sport, Bildung, Jugend, Wohnen und Soziales.

Anzeige

Hintergrund: Die Corona-Pandemie

Bekannt gegeben hat Schubert die Pläne am Mittwochabend im Hauptausschuss auf Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke). Hintergrund sind die beispiellosen Herausforderungen, vor denen der Bereich Gesundheit mit der Pandemiebekämpfung und der Zuständigkeit für das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ steht.

Schubert verwies auf die zentrale Aufgabe von Meier als Verwaltungsstabsleiterin. Die beiden Fachbereiche, die zur Lagebwältigung nicht zwingend notwendig seien, „abgetrennt „würden.

Das Klinikum hat mit der Umsetzung der von den Stadtverordneten beschlossenen Tarifangleichung sowie als Schwerpunktkrankenhaus für West-Brandenburg bei der Bewältigung der Pandemie zwei komplexe Baustellen.

Das von Meier verantwortete Gesundheitsamt ist die zentrale Schaltstelle im städtischen Corona-Krisenmanagement.

Missstände im Meier-Ressort

Für Aufsehen sorgte zuletzt die Nachricht, dass Potsdams Gesundheitsamt als eines der letzten in Deutschland nicht an das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für Infektionsschutz angeschlossen ist. Meldungen an das Robert-Koch-Institut kommen aus Potsdam deshalb immer noch per Fax. Aufgedeckt wurde dieser Missstand durch Recherchen der Fraktion Die Andere.

Amtsärztin Kristina Böhm wies die Kritik im Hauptausschuss zurück. Die Stadt habe eine eigene Datenbank erstellt und in den letzten sechs Monaten „feinjustiert“: „Wir sind in der Lage, alles zu bedienen, was wir brauchen.“ Aktuell verfüge die Stadt über 7000 Datensätze. OB Schubert kündigte im Ausschuss an, dass die Stadt und das Klinikum ab der kommenden Woche an das Meldesystem angeschlossen sind.

Technik allein werde aber nicht helfen, sagte Schubert. Aktuell seien 118 Sachbearbeiter auch aus dem Kulturbereich in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt.

Für negative Schlagzeilen sorgten andere Bereiche im Meier-Ressort, darunter die Wohngeldstelle sowie der Bürgerservice mit der Kfz-Zulassungsstelle, die nach dem IT-Blackout und dem unmittelbar nachfolgenden Corona-Lockdown nur noch eingeschränkt einsatzfähig waren, und die Ausländerbehörde.

Brigitte Meier hatte die Leitung des Geschäftsbereichs im Juli 2019 übernommen. Ihr Vorgänger war Mike Schubert, der die Leitung 2018 mit seiner Wahl zum Oberbürgermeister abgegeben hatte.

Lesen Sie auch

Schon vor dem Antritt Meiers musste der Geschäftsbereich ein erstes Mal Zuständigkeiten an das Aubel-Dezernat abgeben.

Die Übergabe des Fachbereichs Jugend, der schon damals vor allem wegen des Streits um Kita-Beiträge für Aufsehen sorgte, war Teil der von Schubert unmittelbar nach seinem Antritt als OB angeschobenen Verwaltungsstrukturreform.

Zentrale Fachbereichsleitung weiter unbesetzt

Für Aubel bringt die Neuordnung zusätzliche Probleme. Die Kita-Krise ist noch längst nicht ausgestanden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leitung ihres zentralen Fachbereichs für Bildung, Jugend und Sport bereits seit geraumer Zeit vakant ist.

Verwaltungsdezernent Dieter Jetschmanegg informierte den Hauptausschuss am Mittwoch, dass diese Position mit einer Doppelspitze besetzt werden soll.

Angekündigt hatte Schubert die Mitteilung zur Formierung des neuen Superdezernats gleich zu Beginn der Ausschusssitzung auf Scharfenbergs Nachfrage. Er werde sich dazu im Zusammenhang mit seinem Bericht zur aktuellen Pandemielage äußern.

Schubert gab zugleich bekannt, dass er den nach einem Verkehrsunfall schwer verletzten Finanzbeigeordneten Burkhard Exner ( SPD) bis auf weiteres vertreten werde. Angelegt seien alle Maßnahmen zunächst bis April 2021.

Scharfenberg kritisierte, dass die Verlagerung von zwei Fachbereichen nicht vorab kommuniziert worden sei. Mit nunmehr sieben Fachbereichen stehe der Geschäftsbereich von Aubel schon vor einer Herausforderung“: „Ich halte diese Entscheidung nicht für glücklich.“

Meier versicherte, dass die wichtigen Themen der betreffenden Fachbereiche wie die Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum auch nach Übergabe in einem guten Flow seien.

Von Volker Oelschläger