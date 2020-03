Potsdam

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen stellte die Stadt Potsdam am Freitag den persönlichen Bürgerservice ein. Potsdamer werden gebeten, sich mit ihren Anliegen per Telefon, E-Mail oder Post an die Landeshauptstadt zu wenden. Wie sie die Stadt erreichen, finden Sie im Überblick.

Infos zu den Reglungen und Allgemeinverfügungen in der Corona-Epidemie bekommen Potsdamer Bürger unter 0331 2891040. Unternehmen können sich unter unter 289 2888 oder unter wirtschaft@rathaus.potsdam.de an das Rathaus wenden.

Das Bürgerservice-Center ist geschlossen. Auch bereitsvereinbarte Termine entfallen. An- und Ummeldungen finden nur nach vorheriger telefonischer Voranmeldung statt. Das Center erreichen Sie für weitere Informationen Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Nummer 0331 2893820.

Die Ausländerbehörde ist geschlossen und auch vereinbarte Termine fallen aus. Die Dienstelle ist unter 0331 2891113 telefonisch zu erreichen.

Auch die Kfz-Behörde ist für Privatkunden geschlossen. Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde ist telefonisch und 0331 2891723 erreichbar.

Das Standesamt ist noch per Email unter standesamt@rathaus.potsdam.de oder telefonisch unter 0331 2891723 zu erreichen. Vereinbarte Eheschließungen finden noch statt, allerdings nur noch mit dem Brautpaar und den eigenen minderjährigen Kindern. Neue Termine werden nicht vergeben.

Der Bereich Soziales und Inklusion sowie Wohnen, Arbeit und Integration lässt alle vereinbarten Termine ausfallen und bietet nur noch in Notfällen persönliche Sprechstunden an. Das sind Mittellosigkeitserklärungen im Lebensunterhalt, Leistungen für Asylbewerber, die Grundsicherung im Alter sowie die Erwerbsminderung. Außerdem gelten als Notfälle auch bevorstehende Zwangsräumungen, Einstellung der Stromversorgung und die Unterbringung von Wohnungslosen. Alle Anträge können per E-Mail an soziales-inklusion@rathaus.potsdam.de oder wohnen@rathaus.potsdam.de geschickt werden.

Telefonliste der Leistungsbereiche • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0331) 289-2171 • Lebensunterhalt nach dem SGB XII und Leistungen nach dem AsylbLG (0331) 289-2171 • Betreuungsbehörde (0331) 289-2171 • Gewährung von BAföG für Schüler und Auszubildende, Meister-BAföG und Ausgleichsleistung nach dem RehaG (0331) 289-2171 • Bildungs- und Teilhabepaket (0331) 289-2171 • Teilhabe für Kinder und Jugendliche (0331) 289-2075 • Teilhabe für Erwachsene (0331) 289-2075 • Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (0331) 289-1817 • Soziale Wohnhilfen bei Miet- und Energieschulden, Kündigungen, Räumungsklagen und Zwangsräumungen (0331) 289-2680 • Unterbringung Wohnungsloser und Geflüchteter (0331) 289-2448 • Wohnberechtigungsscheine, Benennungen, Angemessenheitsprüfung von Wohnungsangeboten (0331) 289-2694 • Wohngeld (0331) 289-3907

Fragen rund um die Lebensmittelüberwachung und das Veterinärwesen können an veterinaerwesen@rathaus.potsdam.de geschickt werden.

Der Pflegestützpunkt Potsdam bietet keine persönliche Pflegeberatung. Die Pflegeberaterinnen erreichen Sie zur Pflegeberatung unter (0331) 289-2210 oder (0331) 289-2214 und zur Sozialberatung unter (0331) 289-2211. Unterlagen können weiterhin in Briefkasten des Pflegestützpunktes eingeworfen werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Regionale Kinder- und Jugendhilfe bietet Dienstags von 13 bis 18 Uhr und Donnerstags von 9 bis 12 Uhr Sprechstunden an. Außerdem ist sie weiterhin per Telefon unter 0331 2892283, E-Mail und Post erreichbar.

Die Hoheitliche Jugendhilfe steht telefonisch unter 0331 2893777, schriftlich und per E-Mail unter Vormundschaft-UnterhaltRathaus.Potsdamde zur Verfügung. Die Bearbeitung von Elterngeld- und Unterhaltsvorschussanträgen erfolgt schriftlich. Für Urkunden von Vaterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsverpflichtungen ist eine persönliche Vorsprache notwendig, diese wird aktuell nicht angeboten.

Die Bereiche Familie, Freizeit und Sport sowie Bau und Kita/Schul-Betrieb sind zu den regulären Sprechzeiten telefonisch und per Email erreichbar. Ein persönlicher Termin ist nur in Ausnahmefällen und nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Anfragen zur Kindertagesbetreuung können von Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr unter den Telefonnummern 0331 289-2312 / -2241 / -2242 und -2244 oder die per E-Mail an kindertagesbetreuung@rathaus.potsdam.de gestellt werden.

Die Städtische Musikschule hat seit Freitag, den 13. März 2020, ihr Dienstleistungsangebot eingestellt. Bei Fragen können Sie sich an (0331) 289-6760 und musikschule@rathaus.potsdam.de wenden.

Die Stadt- und Landesbibliothek bietet Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr eine Telefon-Hotline unter (0331) 289-6600 für alle Fragen in zur Bibliotheksnutzung. Schriftliche Anfragen können unter schnellauskunft@bibliothek.potsdam.de gestellt werden. Auf der Homepage finden sich alle relevanten Informationen zu allen ausleihrelevanten Fragen.

Das Potsdam Museum ist geschlossen, es finden keine Veranstaltungen statt.

Die Volkshochschule ist ebenfalls für den Besucher geschlossen. Sie ist telefonisch Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 15 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr unter 0331 2894566 erreichbar.

Alle Dienstleistungen im Geschäftsbereich für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt werden bis auf weiteres im vollen Umfang angeboten. Sie erreichen die Mitarbeitenden per E-Mail oder telefonisch. Anträge müssen ab sofort auf dem Postweg eingereicht werden.

In der Friedhofsverwaltung gibt es zurzeit nur für die Anmeldung von Sterbefällen durch die Hinterbliebenen die Möglichkeit zu persönlichen Terminen in Einzelgesprächen. Die Mitarbeitenden der Friedhofsverwaltung sind telefonisch, per E-Mail oder postalisch zu erreichen.

Das Informations- und Beschwerdeportal Maerker wird aufgrund des Personalengpasses nicht bearbeitet. Die Eintragsfunktion wird aus diesem Grund offline gestellt.

Das Stadtarchiv der Landeshauptstadt Potsdam ist für Besucher geschlossen. Bei Fragen ist das Stadtarchiv unter der Rufnummer 0331 2892030 erreichbar.

