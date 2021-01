Potsdam

Die Stadtverwaltung Potsdam zieht eine weitere Konsequenz aus der Cyberattacke vom Januar 2020. Künftig soll die Software Citrix, die mobiles Arbeiten in den Systemen der Verwaltung ermöglicht, durch eine externe Firma gewartet werde, wie aus einer Ausschreibung des Fachbereichs E-Government hervorgeht.

Das Rathaus hat in einem Rahmenvertrag den Kauf von mindestens 1000 Software-Lizenzen ausgeschrieben. Darin wird „Maintenance/ Wartung und Renewal für Neu- und Bestandslizenzen“ als Auftragsleistung angegeben. „Die Softwarewartung beinhaltet die Pflege und den Support für die im Rahmenvertrag erhältlichen Produkte“.

Bis jetzt galt in Potsdam dass die Citrix-Sicherheitsupdates von der IT-Abteilung der Stadt selbst verantwortet werden und keine externen Unternehmen oder Rechenzentren mit solchen Aufgaben beauftragt sind - so die Aussage eines Stadtsprechers kurz nach dem Blackout der Verwaltung vor einem Jahr. Bis zu eine Million Euro kosten die Lizenzen und die zugehörige Wartung die Stadt in den nächsten vier Jahren.

Die weltweit eingesetzte Software Citrix hatte damals mit schweren Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Zahlreiche Firmen und Institutionen, die nicht rechtzeitig sicherheitsrelevante Updates installiert hatten, waren teils wochenlang nicht vor Angriffen von Hackern geschützt. Das war auch in Potsdam der Fall gewesen. Die Hinweise, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) gegeben hatte, wurden von der Verwaltung nicht umgesetzt. Mitte Januar stellte die IT-Abteilung der Stadt fest, dass es Angriffsversuche auf die Systeme der Stadtverwaltung gegeben habe.

Potsdam zog damals die Reißleine und trennte alle Datenverbindungen. Über Wochen war die Verwaltung schwer beeinträchtigt, manche Dienstleistungen waren noch viele Monate später nicht wieder in Gang gekommen. Einen Abfluss sensibler Daten habe es laut Rathaus allerdings nicht gegeben.

Von Peter Degener