Potsdam

Ein schwerer Raub ereignete sich am 14. August 2018 gegen 1 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße. In dieser Nacht klingelte es bei einem damals 20-Jährigen. Unten vor die Tür traf er zunächst auf einen flüchtigen Bekannten. Hinzu kam ein Unbekannter.

Unbekannter droht mit dem Messer

Er hatte ein Messer in der Hand und forderte den Mieter auf, gemeinsam in die Wohnung zurückzugehen. Dort drohte der Mann erneut dem Mieter und weiteren Zeugen mit dem Messer. Er nahm dann mehrere elektronische Geräte und Wertgegenstände eines weiteren Mieters, der zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, an sich. Anschließend entfernte er sich mit seinem Mittäter und der Beute unerkannt in einem Pkw.

Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Täter. Hinweise bitte unter 0331/5 50 80.

Von MAZonline