Innenstadt

Vier Personen haben am späten Montagabend einen 19-Jährigen ausgeraubt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der junge Mann aus Pakistan wartete gegen 23.30 Uhr an der Haltestelle Lange Brücke auf die Straßenbahn der Linie 96 in Richtung Johannes-Kepler-Platz. Neben ihm warteten vier Personen. Einer aus dieser Gruppe beleidigte den 19-Jährigen plötzlich in seiner Muttersprache. Die vier gingen dann auf ihn los. Der Kleinste aus der Gruppe habe den Pakistani dann geohrfeigt.

Mit Eisenstange verprügelt

Einer der Männer zog eine Eisenstange hervor und schlug auf den 19-Jährigen ein, zwei prügelten bereits auf den Mann ein. Dann stahlen sie Bargeld und persönliche Gegenstände und entfernten sich danach zu Fuß in Richtung Babelsberger Straße.

Fahndung erfolglos

Eine sofortigen Fahndung blieb indes erfolglos. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf schweren Raub. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte medizinische Hilfe jedoch ab. Ein Tatverdächtiger hatte schwarze Haare, einen dunklen Teint, war etwa 30 Jahre alt, muskulös und 1,75 Meter groß. Er trug langes Hemd und lange Hose. Ein zweiter war etwa 1,60 Meter groß, dünn und 25 Jahre alt. Der dritte Mann war etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der vierte Mann war etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur.

Hinweise bitte unter Telefon 0331/5 50 80.

Von MAZonline