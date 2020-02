Potsdam

Mehrfach kam es in den vergangenen Tagen in Potsdam zu Raubüberfällen – nun zeichnet sich langsam ein Tatmuster ab. Machen Serien-Räuber die Stadt unsicher? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Die Polizeidirektion West berichtet von fünf Raubüberfällen, in denen ein erfahrenes fünfköpfiges Team der Kriminalpolizei ermittelt.

Raubserie begann am Bassinplatz

Der erste Raub fand am 24. Januar nahe einer Skaterbahn am Bassinplatz statt. Eine Woche später drängten zwei junge Männer einen 17-Jährigen in der Hermann-Elflein-Straße in einen Hauseingang, in dem sie ihn mit vorgehaltenem Messer ausraubten. Am selben Tag überfiel eine Gruppe zwei Jugendliche am Bahnhofsvorplatz in Teltow, wobei ein Täter einem Jugendlichen mit dem Messer in den Oberschenkel stach. Nur zwei Tage später, am 2. Februar kam es in Babelsberg gleich zu zwei Überfällen in nur wenigen Minuten. Wieder mit gezücktem Messer.

Das Vorgehen der Räuber scheint in diesem fünf Fällen ähnlich: Mindestens zu zweit sprechen die Räuber ihre Opfer zwischen Freitag und Sonntagabend nach 21 Uhr an. Sie verlangen Geld oder persönliche Gegenstände von den Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren. Die Tätergruppe – bis zu vier Personen – schüchtert die Opfer immer mit einem Messer ein.

Festnahmen einiger Gruppenmitglieder

Am Teltower Bahnhofsvorplatz weigerte sich ein Opfer. Ein Täter stach zu. Zwei der vier wurden von der Polizei unter Widerstand und Beleidigungen festgenommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen schweren Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbehörden sowie Beleidigung eingeleitet.

Die anderen beiden der Gruppe sind nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei teilt auf Anfrage der MAZ mit, dass die Personalien aber aufgenommen wurden. „Die Kollegen beziehen den Fall in Teltow in ihre Ermittlungen mit ein. Es sieht aber bisher so aus, als würden die Raubüberfälle eher nicht in Zusammenhang stehen“, formuliert eine Sprecherin der Polizei vorsichtig.

Das Vorgehen ist allerdings ähnlich, auch das Alter der Täter scheint zu den übrigen Überfällen zu passen. Bisher gäbe es keine neuen Hinweise auf die Täter. Die Beschreibungen der Opfer scheinen jedoch in drei der vier anderen Fälle ähnlich.

Haben Sie die Täter gesehen?

Die beiden Täter in der Hermann-Elflein-Straße sollen zwischen 17 und 19 Jahre alt gewesen sein. Einer mit sportlicher Statur war 1,80 Meter groß, hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine braun bis beige Jacke. Auf das Opfer wirkte der Täter südländisch und sprach akzentfrei deutsch.

Der zweite Täter hatte eine etwas stämmige Figur, war etwas kleiner als der andere Täter und hatte laut Polizei „einen Bart nur im Mundbereich“. Er trug eine schwarze Jogginghose, wirkte ebenfalls südländisch und sprach deutsch mit Akzent.

Die Räuber aus der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße: Ein Täter hatte kurze Haare und sei mit einer Adidas- Trainingshose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Der zweite Täter hatte dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Er trug ebenfalls eine dunkle Jacke.

Die Täter vom Überfall auf dem Bassinplatz: Der Täter, der das Messer hielt, soll etwa 20 Jahre alt, schlank und mit einer grauen Jacke und einer Adidas-Traininghose bekleidet gewesen sein. Er trug außerdem einen Vollbart.

Die anderen beiden Männer wurden ebenfalls als etwa 20-jährig beschrieben. Einer von ihnen trug einen schwarzen Hoodie und eine graue Weste. Alle drei sprachen deutsch mit Akzent.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen, die entweder Beobachtungen gemacht haben, die mit den Sachverhalten in Verbindung stehen könnten oder sonstige Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam, unter 0331-55080, zu wenden.

