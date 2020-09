Raubüberfall in Potsdam: Zeuge schlägt Täter in die Flucht

Potsdam

In der Anni-von-Gottberg-Straße in Potsdam-Kirchsteigfeld kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Raubüberfall.

Nach bisherigen Informationen betraten zwei Maskierte einen Zeitschriftenladen. Die beiden offenbar jugendlichen Täter drangen in den Laden ein und machten sich daran zu schaffen, Zigaretten, weitere Tabakwaren und Wertgegenstände einzustecken.

Raubüberfallim Kirchsteigfeld. Quelle: Julian Stähle

Ein aufmerksamer Zeuge, der bei einem Bäcker in der Nähe wartete, verfolgte die Täter in den Laden und versuchte, sie am Überfall zu hindern. Er verteidigte darüber hinaus auch die Tageseinnahmen im Kassenbereich. Es gelang ihm, die Täter in die Flucht zu schlagen.

Zwar war er erfolgreich, doch trug er auch eine Verletzung am Kopf davon. Der Rettungsdienst behandelte ihn. Die jugendlichen Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sofort eingesetzte Streifenwagen suchten nach den flüchtigen Tätern, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bis Redaktionsschluss konnten die Täter leider nicht ergriffen werden.

Dieses Geschäft wurde überfallen. Quelle: Julian Stähle

Für die Kioskbesitzerin war es der zweite Überfall in den vergangenen Jahren. Zur genauen Schadenssumme und was gestohlen worden war, konnte die Polizei am Abend noch keine Aussage machen. Bis in den Abend hinein liefen kriminaltechnische Untersuchung. Das Kioskgeschäft ist mit Flatterband abgesperrt.

Von Julian Stähle