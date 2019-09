Werder (Havel)

DasBaumblütenfest in Werder (Havel) im kommenden Jahr ist abgesagt, die Stadt konnte keinen neuen Veranstalter finden. Die Suche soll, so Stadtsprecher Henry Klix, vor allem gescheitert sein an „Fragen, wie mit dem Thema Sicherheit und einem sich verändernden Publikum künftig umgegangen wird“.

„Das Risiko is

...