Potsdam

Das Kreativhaus Rechenzentrum (RZ) auf der Plantage wird sechs Jahre alt. Das Haus bekommt großes Lob von der Kulturministerin und kämpft dennoch um seine Existenz, da es Ende 2023 geräumt werden soll. Anja Engel hat das Haus von Beginn an für die Stiftung SPI geleitet.

Frau Engel, wie fühlt sich diese Ungewissheit angesichts des bevorstehenden Geburtstags an?

Anja Engel: Mit dem Ungewissen können viele Nutzer des RZ gut umgehen, erst recht seit anderthalb Jahren. Kriegt man Förderung, ein Stipendium, klappt die geplante Veranstaltung? So etwas ist hier vielen vertraut. Aber Planungssicherheit ist natürlich auch wichtig.

Und was und wie feiern Sie?

Wir feiern den sechsten Geburtstag der Umnutzung des Hauses und dass es sich seitdem zum soziokreativen Herz in der Mitte Potsdams entwickelt hat. Wir feiern aber auch den 50. Geburtstag des Gebäudes. Es gibt ab dem 1. September mehrere Ausstellungen, Performances, Konzerte, Kurzfilmabende und Führungen und eine Überraschung am Gebäude. Ab 10. September eröffnen wir zudem zum 100. Geburtstag des polnischen Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem die Ausstellung „Kosmos Lem“, die für drei Wochen am Mosaik zu sehen ist.

Wie steht das RZ heute da?

Wir sind voll belegt. Jeder Raum ist vermietet. Die Warteliste wird sogar länger, weil es aktuell wenig Kündigungen gibt. Trotz Corona. Das ist spannend. Einigen ist klar geworden, dass sie nicht allein zuhause arbeiten wollen, gerade wenn andere Orte durch einen Lockdown nicht zur Verfügung stehen. Die Leute teilen sich zunehmend Raum,die Dichte nimmt zu. Hier arbeiten zunehmend junge Leute. Es gibt viele Anfang 20-Jährige, die hier kollektiv Musik produzieren, Veranstaltungen organisieren,Schmuck und Upcycling-Mode kreieren.

Das Programm für drei Geburtstage am Kreativhaus Rechenzentrum Vom 1. bis 12. September werden gleich drei Geburtstage am Rechenzentrum an der Ecke von Dortustraße und Breite Straße gefeiert. Der 6. Geburtstag der Eröffnung des Kreativhauses findet am Mittwoch, 1.September, um 17 Uhr statt. Der Potsdamer Kneipenchor singt um 18 Uhr ein Ständchen. Am 6. September um 20 Uhr findet das monatliche Kosmoskonzert statt, diesmal mit Elektropop von Lunya und Andy´s Echo. Am 9. September wird diskutiert. Es geht um die Möglichkeiten, den Bau im Bestand zu erhalten. Dazu hält der Architekturprofessor Eike Roswag-Klinge um 19 Uhr einen Vortrag. Um 21 Uhr wird der Film „Schrott oder Chance – ein Bauwerk spaltet Potsdam“ über den FH-Abriss gezeigt. Am 10. September um 17 Uhr wird die Ausstellung „Kosmos Lem“ am Kosmos-Mosaik eröffnet. Um 18 Uhr werden zu 100. Geburtstag des Science-Fiction-Autors mehrere Texte gelesen. Die Festwoche endet am 11. und 12. September mit einem Film-, Konzert- und Kunstprogramm im Rahmen des Tags des offenen Denkmals. Der Eintritt zu fast allen Programmpunkten ist frei. Mehr infos unter rz-potsdam.de

Die Linken fordern Denkmalschutz für das RZ? Wollen Sie das auch?

Zunächst ist diese Debatte sehr wertvoll. Das RZ halte ich auch wegen seiner erfolgreichen Umnutzung von einem Verwaltungsgebäude zu einem Begegnungsort für schützenswert. Das ist Ausdruck des Strukturwandels wie er bei Industriebauten und anderen Arbeitsorten international stattfindet.

Nehmen wir einmal an, dem Antrag auf Denkmalschutz wird zugestimmt. Ein Umbau würde schwieriger und teurer, sie könnten das Haus auch nicht mehr so flexibel gestalten. Dann hätten Sie doch ein Problem.

Natürlich ist die Gestaltbarkeit ganz wichtig. Die Frage wäre, welcher Zustand geschützt werden soll. Ich halte nicht nur den Baukörper, sondern auch die Art des kreativen Umgangs damit und die Aneignung für einen schützenswerten Aspekt.

Das Rechenzentrum mit dem markanten Mosaik. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gerade wurde mit der Plantage ein offener Ort direkt vor der Haustür eröffnet. Wie will das Rechenzentrum die Plantage bespielen?

Mit dem Abriss der Rechnerhalle und der neuen Luft und Sicht Richtung Norden sind viele Ideen entstanden. Wir fangen schon an Sportgeräte zu sammeln, die wir aus dem Kosmos heraus zur Verfügung stellen wollen. Außerdem würden wir gerne ein Fest veranstalten, das Kunst und Sport zusammenbringt. Manche Mieter möchten auf der Grünfläche stadtgärtnern. Von der Fläche aus können wir auch ein Nachbarschafts-Open-Air-Kino auf unserer Fassade veranstalten. Und der Designer Martin Gnadt will weitere Wände mit Kindern und Jugendlichen gestalten.

Nach der Plantage folgt irgendwann die Fertigstellung des Kulturquartiers von Glockenweiß. Freuen sich Ihre Mieter auf diese neuen Räume?

Ja. Es gibt Nutzende, die mit Neugier und kritischem Blick die Entwicklung nebenan verfolgen und mit Engagement versuchen dort die Bauplanung positiv zu beeinflussen. Das RZ ist mit seinen kleinen Räumen und geringen Deckenhöhen nicht für alle der ideale Arbeitsraum. Für Bildhauer und Werkstätten zum Beispiel. Auch Bandprobenräume fehlen. Ein solches Angebot ist nebenan eine gute Ergänzung.

Es heißt, dass mancher RZler sich gar nicht traut, positiv über die Stiftung Garnisonkirche oder das Kreativquartier zu sprechen.

Das weiß ich nicht, das wäre wirklich schade. Auf unseren Vollversammlungen gibt es immer Berichte und Austausch über die Entwicklungen in der Nachbarschaft. Das hat hier Raum.

Garnisonkirche und Rechenzentrum an der Plantage in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aber spiegelt der geschlossene Auftritt des Rechenzentrums mit seiner Forderung nach Erhalt die Stimmung in der ganzen Community?

Was drinnen passiert, ist natürlich vielstimmiger als was gut sichtbar nach außen tritt. Es gibt hier Leute, die wollen in Ruhe gelassen werden, und auch diejenigen, die sich vernetzen und hochengagiert für eine bessere Welt einsetzen. Der Wille, das Gebäude zu erhalten, ist aber ein Wunsch der Mehrheit des Hauses und in den Vollversammlungen bekommt unser Sprecherrat ein Mandat für diese Haltung und Öffentlichkeitsarbeit.

Sie haben vor einiger Zeit kritisiert, dass die Nutzer im neuen Kreativquartier wenig Mitspracherechte haben. Gab es da Bewegung?

Dass die Betreiberschaft im Kreativquartier nicht an einen lokalen Akteur geht, war ein wichtiger Wendepunkt, finde ich, weil diese Aufgabe Spielraum für Mit- und Selbstbestimmung geschaffen hätten – trotz der Privatisierung. Da Glockenweiß und der Investor Assiduus entschieden haben, es selbst zu tun, wurde diese Chance vergeben. Bei uns gibt es einen breit aufgestellten fachpolitischen Beirat, der den Nutzungsmix im Rechenzentrum sicherstellt. Das ist toll. Der gemeinnützigen SPI als Betreiberin ist Mitbestimmung eingeschrieben. Was im Kreativquartier für ein Gremium entsteht, weiß ich nicht.

Der Design-Thinking-Prozess zur Plantage samt Rechenzentrum und der Fläche hinter dem Turm der Garnisonkirche steht vor dem Abschluss. Stadt, RZ und Stiftung Garnisonkirche arbeiteten an einem Tisch, allerdings nicht-öffentlich. Wie vertrauensvoll war dieses Miteinander?

Es waren produktive Runden, vor allem im gemeinsamen Miteinander mit den Studierenden der HPI School of Design Thinking. Die haben Bürger befragt, die nicht hier vor Ort sind. Es war für alle drei Seiten spannend zu hören, was außerhalb der eigenen Kreise über den Standort gedacht wird.

Was wird denn gedacht?

Den Ergebnissen möchte ich nicht vorgreifen.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat sich vergangene Woche darüber geärgert, dass dieser delikate Prozess ständig gestört werde – und zwar zumeist von Seiten der Kreativwirtschaft. Haben Sie keine Angst, Schubert als erklärten Fan des Rechenzentrums zu verprellen?

Vielleicht findet sich am 1. September bei unserem Geburtstag, zu dem er ein Grußwort hält, eine Gelegenheit, das mit ihm zu besprechen. Es ist aber wichtig festzustellen, dass sich die Nutzer des RZ deshalb zu Fragen von Baurecht oder Brandschutz geäußert haben, weil sie bereits die nächste Phase des Prozesses im Blick haben. Ich sehe das nicht als Störung, sondern wir lassen uns auf den Prozess ein.

Worum geht es denn als Nächstes?

Die gefundenen inhaltlichen Ideen sollen in Phase 3 in eine Form gebracht werden. Um aber auf Augenhöhe miteinander zu reden brauchen alle die gleiche Informationslage. Die baurechtlichen Fragen sind sehr wichtig, falls es zu einer Architekturausschreibung kommen sollte. Und wenn in der Darstellung die Aspekte, die etwas verunmöglichen, überbetont werden, anstelle die Möglichkeiten aufzuzeigen – dann vergibt man sich Chancen.

Nehmen wir einmal an, dass das RZ neben dem Kreativquartier erhalten bleibt. Welche inhaltliche Zukunft schwebt Ihnen dann dafür vor?

Ich stelle mir vier Nutzungsfelder vor. Das RZ ist nicht nur ein Ort der Kunst und Kultur, sondern auch einer für die Themen von Transformation und Wandel der Gesellschaft. Außerdem ein Ort für Soziales und Bildung. Und schließlich einer für Nachbarschaften. Damit kann man beschreiben und fortführen, was hier bislang entstanden ist. Wirklich, ich weiß keinen Ort in Potsdam, der so divers ist. Das Querschnittsthema sind gesellschaftliche Herausforderungen. Das privatwirtschaftliche Kreativquartier wäre dann eine Ergänzung zu dem Rechenzentrum als kommunalem, gemeinwohlorientierten Projekt.

Von Peter Degener