Potsdam

Das juristische Karussell rund um die Pläne für ein „Haus der Demokratie“ auf dem Ex-Grundstück des Garnisonkirchenschiffs dreht sich munter weiter: Nachdem kürzlich die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Heinichen Laudien einen Verzicht auf den Kirchenschiff-Bau als Verstoß des Stiftungskuratoriums gegen die Satzung der Garnisonkirchenstiftung gewertet hat, hält die Evangelische Landeskirche nun dagegen.

„Wir können keinen Verstoß der Mitglieder der Stiftungsorgane gegen ihre Verpflichtungen, wie dort beschrieben, erkennen“, heißt es in einem Schreiben des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) zur rechtsgutachterlichen Stellungnahme der Kanzlei. Das Konsistorium ist die Stiftungsaufsicht.

„So nicht eindeutig der Fall“

Zum einen sei der Stiftungszweck eines Wiederaufbaus des Kirchturms sowie des Kirchenschiffs, den die Kanzlei anführt, „so nicht eindeutig der Fall“, heißt es in der Replik der EKBO. Die Zwecke der Stiftung seien breiter gefächert: neben kirchlichen Zwecken auch die Förderung der Religion, von Kunst und Kultur sowie der „Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens“.

Garnisonkirche und Rechenzentrum Quelle: Julius Frick

Die in der Satzung beschriebene Erreichung des Zwecks – „Betrieb des Wiederaufbaus des Kultur- und Baudenkmals Garnisonkirche Potsdam und Gewährleistung dessen Nutzung als evangelische Kirche“ – und auch die herangezogene Präambel seien „auslegungsfähig“. Denn: „Sie impliziert nicht eindeutig, dass neben dem Betreiben des Wiederaufbaus des Turms, in dem sich die evangelische Gemeinde nach dem Krieg eingerichtet hat, auch das Betreiben des Wiederaufbaus des Kirchenschiffes zwingend erfolgen muss.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was das Konsistorium nicht schreibt: In der Satzung heißt es, dass die Zwecke „insbesondere“ durch den Wiederaufbau des Kultur- und Baudenkmals Garnisonkirche verwirklicht würden. Tatsächlich empfiehlt das Konsistorium selbst nun „angesichts der gesamten Situation und um der Klarheit willen“ eine Präzisierung der Satzung.

Lesen Sie auch:

Allerdings scheint dies nicht ohne Weiteres möglich zu sein. Laut EKBO sind dazu Voraussetzungen zu erfüllen – unter anderem eine „Auskunft des zuständigen Finanzamts, dass auch nach der Satzungsänderung den Gemeinnützigkeitsanforderungen entsprochen wird“. Notwendig ist auch die Zustimmung aller Stifter – EKBO, Stadt Potsdam, Kirchenkreis, Evangelisch-Kirchlicher Hilfsverein – sowie ein Beschluss des Kuratoriums über die Satzungsänderung, für den eine Zweidrittelmehrheit gebraucht wird.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) stellte im Hauptausschuss den Kompromissvorschlag vor. Quelle: Julius Frick

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der Kuratoriumsmitglied in der Garnisonkirchenstiftung ist, äußerte sich gestern zufrieden über die Stellungnahme des Konsistoriums: „Ich hoffe, dass die Einschätzung der Stiftungsaufsicht zu einer Versachlichung beiträgt.“

Anwalt sieht sich bestätigt

Rechtsanwalt Heinichen erklärte seinerseits auf Nachfrage: „Das Schreiben des EKBO-Konsistoriums bestätigt erwartungsgemäß in vollem Umfang das in unserer rechtsgutachterlichen Stellungnahme gefundene Ergebnis, wonach der ,Kompromiss’ auf Basis der – allein maßgeblichen – aktuellen Stiftungssatzung schlicht pflichtwidrig ist.“ Es sei indes „menschlich verständlich, wenn in der EKBO-Stellungnahme Formulierungen gewählt werden, die von dieser Tatsache ablenken sollen“.

Von Ildiko Röd