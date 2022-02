Babelsberg

Der Bebauungsplan 162 zur Sicherung der Kleingartensparte Angergrund ist zwar rechtsgültig, doch rechtlich gestritten wird um ihn noch immer. Zunächst um die von der Stadt verhängte Veränderungssperre, die den Berliner Investor Tamax daran hindern soll, irgendwelche bauvorbereitenden Maßnahmen durchzuführen. Geräumt hat er die Sparte ja bereits, bis auf sechs Parzellen mittendrin, die anderen Eigentümern gehörten, inzwischen aber von der Stadt gekauft wurden.

Wie Pressesprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage erklärte, hat die Landeshauptstadt Potsdam entsprechend ihrer Ankündigung vom 15. Juli 2021 Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Berlin-Brandenburg eingelegt, das die Veränderungssperre für unwirksam erklärte, nicht, weil man mit der Zielrichtung nicht einverstanden gewesen wäre, sondern weil die Stadt Formfehler dabei begangen hatte. So war beigefügtes Kartenmaterial mit den eingezeichneten Grundstücksgrenzen nicht genau genug, und einzelne Sätze des Beschlusses zur Veränderungssperre unterschieden sich von der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt.

Tamax griff diese Formfehler auf und bekam Recht vor dem OVG. Die Stadt wollte vor dem Gericht in Revision gehen, doch ließ das OVG dies nicht zu. Also legte die Stadt Beschwerde gegen das Urteil zur Veränderungssperre ein. Eine Entscheidung zu diesem gerichtlichen Verfahren steht Homann zufolge noch aus. Solange gilt die Veränderungssperre weiter und bleibt das Wohnungsbauvorhaben von Tamax weiter blockiert. Das Unternehmen lehnte der MAZ gegenüber jede Auskunft zum Rechtsstreit ab.

Das Unternehmen hat Homann zufolge im 4. Quartal 2021 das verwaltungsgerichtliche Verfahren gegen die von der Stadtverordnetenversammlung im September 2021 beschlossene Satzung über die Veränderungssperre „Kleingartenanlage Angergrund“ eingeleitet. Das Verfahren werde „im Rahmen der maßgeblichen Vorschriften der Verwaltungsprozessordnung bearbeitet“, so Homann: Weiterer Handlungsbedarf sei für die Stadt „derzeit nicht erkennbar.“

Beide Seiten warten ab

Man wartet also das abschließende Urteil des Oberverwaltungsgerichtes ab. Inhaltlich sieht sich die Stadt auf dem richtigen Weg und glaubt, dass man am Ende das Gelände mittels Bebauungsplan vor einer Bebauung bewahren und dauerhaft für Kleingärten sichern kann. Die müsste man dann aber neu ansiedeln. Das will Tamax aber auf keinen Fall, immerhin gehört ihm die Fläche. Geschäftsführer Kai Uwe Tank hat im Juli 2021 bereits den Aufstellungsbeschluss für den jetzigen Bebauungsplan als unwirksam bezeichnet. Es fehle die rechtliche Grundlage sowohl für die Fortsetzung des Bebauungsplan-Verfahrens als auch für die Veränderungssperre.

Bis zu 650 Wohnungen geplant

Investor Tamax will auf dem Areal bis zu 650 Wohnungen bauen. Weil er das auf unabsehbare Zeit nicht kann, hat er nach eigenen Worten schon einen Schaden im sechsstelligen Bereich erlitten und will den von der Stadt einfordern. Ob das bereits versucht wurde, war nicht zu erfahren.

Von Rainer Schüler