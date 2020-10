Potsdam

Sie haben vergessen, dass Feiertag ist und müssen dringend noch eine Packung Milch kaufen? Sie möchten auch am Reformationstag nicht auf frische Brötchen vom Bäcker verzichten? Dann haben Sie in Potsdam trotz Reformationstag die Möglichkeit, zumindest Kleinigkeiten einzukaufen. Wir haben Ihnen eine Übersicht mit Bäckern und Geschäften zusammengestellt, die am Samstag geöffnet haben.

Bahnhofspassagen Potsdam

Buchladen, Imbiss, Bio-Laden: In den Bahnhofspassagen in Potsdam haben auch am Reformationstag gleich eine ganze Reihe an Geschäften geöffnet. Essen können Sie dort in folgenden Läden: asiagourmet, CulinAsia, Divan Grill, Long Food, Ma’loa Hawaiianische Poke Bowl, McDonald’s, Nordsee, Pomodori und Subway. Brötchen bekommen Sie bei Bäcker Wiedemann, Ditsch, LeCrobag und Kamps, geöffnet hat zudem das Espresso House. Brötchen, Obst und Gemüse sowie weitere Bio-Produkte bekommen Sie im Vitalis Reformhaus, eine weitere kleine Auswahl an Backwaren, Snacks, Süßwaren und Getränken gibt es beim C-Store. Geöffnet haben außerdem die P&B Buchhandlung, das Sonnenstudio und Fitness First.

Diese Bäcker haben am Reformationstag geöffnet

Babelsberg:

Bäckerei Exner in der Karl-Liebknecht-Straße 14, ist von 6.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Rudolf-Breitscheid-Straße 178 verkauft von 7 bis 12.30 Ware.

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Karl-Liebknecht-Straße 21 öffnet von 6.30 bis 12 Uhr.

Innenstadt:

Die Bäckerei & Konditorei Fahland in der Lindenstraße 52 und der Brandenburger Straße 43 ist 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Exner am Alten Bahnwerk 8 öffnet von 6 bis 18 Uhr.

Bornstedt:

Die Bäckerei Exner in der Jakob-von-Gundling-Straße 12 und am Annemarie-Wolff-Platz 1 ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Die Filiale in der Erich-Mendelsohn-Allee 1 öffnet von 6 bis 18 Uhr.

Der Bäcker Thonke am Krongut in der Potsdamer Straße 186 verkauft von 7 bis 17 Uhr Ware.

Groß Glienicke: Die Bäckerei Exner in der Potsdamer Chaussee 108 ist von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Die Filiale in der Potsdamer Chaussee 28 steht von 7.30 bis 10.30 Uhr zur Verfügung.

Fahrland: Die Landbackstube in der Ketziner Str. 53 ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Eiche: Die Bäckerei Exner in der Carl-Dähne-Straße 3 in Eiche ist von 6.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Stern: Die Bäckerei Exner am Johannes-Kepler-Platz 3a öffnet von 7 bis 18 Uhr ihre Türen.

Einkaufen in Berlin

Wem das Angebot der in Potsdam geöffneten Geschäfte, Bäcker, Tankstellen oder Spätkauf-Läden nicht ausreicht, kann nach Berlin fahren und dort zu den gewöhnten Öffnungszeiten einkaufen. Der Reformationstag ist in der Bundeshauptstadt kein gesetzlicher Feiertag.

