Covid-19 in Potsdam - Silvester im Corona-Modus: Was ist erlaubt – und was nicht?

Gilt das Alkoholverbot unter freiem Himmel auch in der Silvesternacht? Mit wie vielen Freunden darf ich mich treffen und wie lange darf ich vor die Tür? Die MAZ erklärt, worauf Potsdamer achten müssen, um Corona-konform ins neue Jahr zu rutschen.