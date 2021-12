Potsdam

Zum zweiten Mal heißt es in der Landeshauptstadt: Stilles Neues! Der Bund, die Länder, die Kommunen – sie alle geben auch im Pandemie-Jahr 2021 die Regeln für die Silvesternacht vor. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten haben sich im Zeichen der nahenden Omikron-Welle bereits vor Weihnachten auf neue Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt. Der Appell des Kanzlers: Es sei jetzt nicht die Zeit für große Partys. Die MAZ erklärt, was in der Silvesternacht wichtig ist.

Ist Feuerwerk wirklich tabu?

Der Verkauf von Pyrotechnik ist wie bereits im vergangenen Jahr in ganz Deutschland und so auch im Land Brandenburg und in Potsdam verboten. Wer aber noch immer Restbestände an Raketen, Feuerwerksbatterien und Böllern besitzt oder sich im benachbarten Polen mit hier zugelassenem Feuerwerk eingedeckt hat, kann die Geister des alten Jahres durchaus bunt und krachend vertreiben. Dabei ist zu beachten: Gezündet werden darf in Potsdam nicht im öffentlichen Raum.

Das Böllerverbot gilt auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet – und zwar im Zeitraum vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr. Auf dem privaten Grundstück – zum Beispiel im Garten oder im Hof – ist das Böllern hingegen nicht untersagt. Aber: Generell raten Land, Stadt und die Krankenhäuser dringend davon ab. Der Grund: Beim Feuerwerk kommt es Jahr für Jahr zu schweren Verletzungen. Die Lage in den Kliniken ist wegen der Coronavirus-Pandemie aber angespannt – es gilt, Kliniken und Rettungsstellen zu entlasten.

Und was ist mit Wunderkerzen?

Ein wenig Gefunkel und Gepuffe darf in der Silvesternacht trotz aller Auflagen sein: Ausgenommen vom stadtweiten Böllerverbot ist Feuerwerk der Kategorie F1: Wunderkerzen, Tischfeuerwerk, Knallerbsen.

Boostern statt Böllern

Für den letzten Tag des Jahres 2021 lädt die Landeshauptstadt zur Aktion „Boostern statt Böllern“ ein. In Kooperation mit dem DRK werden von 12 bis 16 Uhr weitere Termine fürs Impfen in der Schinkel- und in der Metropolishalle angeboten. Insgesamt stehen zusätzlich 610 Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene zur Verfügung sowie 120 Termine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Darf ich Freunde treffen?

Ja – aber in Maßen. Im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis sind Treffen von maximal zehn geimpften und/oder genesenen Personen gestattet; Kinder unter 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Zehner-Regel gilt sowohl für den privaten Wohnraum und den dazugehörigen Garten und Hof als auch für den öffentlichen Raum. Sobald eine ungeimpfte Person an einer privaten Zusammenkunft teilnimmt, ist das Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt. Wer gegen diese Regeln verstößt, riskiert bis zu 500 Euro Bußgeld. Nicht vergessen: Außerhalb des privaten Raums ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten.

Darf ich aufs neue Jahr 2022 anstoßen?

Das dürfen Sie: Anders als beim Jahreswechsel 2020/21 ist der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum nicht untersagt.

Wann muss ich zu Hause sein?

Das ist von der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz abhängig. Die liegt in Potsdam derzeit bei rund 249 – also noch deutlich unter dem Grenzwert von 750, ab dem im Land Brandenburg die strengeren Regeln für Corona-Hotspots gelten. Diese verschärften Kontaktbeschränkungen beinhalten eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in der Zeit von 22 bis 6 Uhr.

Kann ich in Sanssouci feiern?

Eine Silvesterfeier auf den Terrassen von Schloss Sanssouci ist nicht möglich, alle Potsdamer Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) bleiben Silvester und Neujahr geschlossen – also auch Park Babelsberg und der Neue Garten. In allen Anlagen werden laut Stiftung Sicherheitskräfte im Einsatz sein. So wolle man Gefahren für die wertvollen Kulturgüter abwenden und auch die Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern schützen. Tagsüber seien alle Anlagen zugänglich, hieß es.

Wie komme ich an ein Taxi?

Die Taxi-Zentrale ist auch Silvester rund um die Uhr telefonisch unter (0331) 29 29 29 zu erreichen. Vorbestellungen sind laut deren Leiter Detlef Baatz Silvester nur bedingt möglich. „Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass Kunden die vereinbarten Abholzeiten selten einhalten – weil man noch gerne länger feiern oder aber früher nach Hause möchte, weil die Stimmung oder die Leute nicht passen“, so Baatz. „Daher sagen wir: Einfach anrufen, wenn es losgehen soll!“ Ausnahme: Gäste, die zum Bahnhof oder Flughafen möchten.

Wer in der Warteschleife landet, soll Geduld mitbringen: „Wer auflegt und neu wählt, landet automatisch wieder am Ende.“ Übrigens: Die 3G-Regel gilt nicht für Taxen. „Dort gelten die allgemeinen Kontakt- und Hygieneregeln“, so Baatz. Allerdings könne jedes Taxi-Unternehmen selbst entscheiden, strenger vorzugehen.

Wie fahren Busse und Trams?

Zum Jahreswechsel verschlankt der Vip die Fahrpläne der Tram- und Buslinien. Am Silvestertag (Freitag, 31.Dezember) fahren Bus und Bahn im Tagesverkehr wie an einem Samstag, im Spät- und Nachtverkehr wie in einer Nacht zu Sonntag. Neujahr (Samstag, 1. Januar) sind Bus und Tram tags wie an einem Sonntag unterwegs, spät und nachts wie in einer Nacht zu Sonntag.

Hier können Sie sich Silvester testen lassen Teststelle Apotheke zum Schwarzen Bär, Dortustraße 4, 9 bis 13 Uhr Teststation Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 138 (Ecke Voltastraße) 7 bis 18 Uhr Teststelle Brandenburger Tor, Luisenplatz, 8 bis 18 Uhr Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95, 8 bis 20 Uhr Teststelle Hegelallee/Jägertor, Hegelallee 40, 7 bis 18 Uhr Teststelle Humboldt-Apotheke, Heinrich-Mann-Allee 54a, 8 bis 13 Uhr Teststelle Johanniter-Quartier Potsdam, Zeppelinstraße 131, 9 bis 12 Uhr Teststelle Lidl, Horstweg 98, 8 bis 14 Uhr Teststelle Lidl, Zum Kirschsteigfeld 12, 8 bis 18 Uhr Teststelle Linden-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Straße 25, 8 bis 13 Uhr Teststelle Kutschstallhof/Neuer Markt, Am Neuen Markt 9 E-F, 7 bis 22 Uhr Teststelle Paul-Neumann-Straße, Paul-Neumann-Straße 19, 14 bis 20 Uhr Teststelle Rat- und Tat Zentrum für HIV und sexuelle Gesundheit Potsdam, Jägerallee 29, 14 bis 18 Uhr Teststelle Ribbeck-Apotheke, Potsdamer Straße 181, 8 bis 12.30 Uhr Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 4, 8 bis 13 Uhr Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15, 8 bis 13 Uhr Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, 8 bis 13 Uhr Teststelle Stern-Center, Stern-Center 1, 8 bis 16 Uhr Teststelle UCI-Kino im Hbf, Babelsberger Straße 10, 10 bis 18 Uhr Teststelle Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 8 bis 13 Uhr

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen guten und sicheren Rutsch und ein gesundes neues Jahr!

Von Nadine Fabian