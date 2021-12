Innenstadt

Der Regelverstoß ist hier die Regel: In der Leiblstraße geraten täglich zahllose Autofahrer aneinander, weil die Rücksichtslosen unter ihnen die schmale Straße als Schleichweg benutzen, um Umleitungen abzukürzen. Von der Hebbelstraße und der Hans-Thoma-Straße aus biegen sie verbotenerweise nach links in die Leiblstraße ab und begegnen dort den Anliegern und all jenen Autos, die regelkonform aus der Hebbel- und der Thoma-Straße nach rechts in die „Leibl“ schwenken. Die Straße ist aber zu schmal für den Begegnungsverkehr: Autofahrer stehen sich frontal gegenüber und können nicht mehr zurück.

Es kommt zu wütenden Hupkonzerten schon früh am Morgen. Im Wissen um die Illegalität ihres Abbiegens versuchen viele Fahrer zudem, die Leibstraße so eilig wie möglich zu passieren, und geben deshalb geräuschvoll Vollgas, berichtet Anwohner Matthias Welsch. Er beschwerte sich bei der Stadt über diese unhaltbare Situation – schon Anfang Oktober und jetzt wieder, weil sich nichts ändert.

Er habe vollstes Verständnis für die Sanierung der Behlertstraße und die dafür nötigen Umleitungen, sagt er der MAZ. Weil aber die Großbaustelle noch mindestens ein Jahr bestehe, müsse man die Probleme entschärfen, die auf den Umleitungsstrecken entstanden sind. Es sei richtig, die Hans-Thoma-Straße in beiden Richtungen befahrbar zu machen und stadteinwärts das Linksabbiegen in die Gutenberg-, die Kurfürsten- und die Leiblstraße zu verhindern, sagte er. Das Linksabbiegen stadteinwärts wäre ohnehin nur möglich, wenn auf der stadtauswärtigen Spur zur Humboldtbrücke eine Lücke entsteht. Das Abwarten würde den Verkehrsfluss ins Stocken bringen – ist also erboten.

Nach links verboten, nach rechts erlaubt

Erlaubt ist aber, wenn man stadtauswärts auf der Hans-Thoma- fährt, nach rechts in die Leiblstraße abzubiegen. Ebenso das Rechtsabbiegen aus der Hebbel- in die Leiblstraße – und damit ist Begegnungsverkehr gar nicht zu vermeiden. Diese Regelung findet Welsch völlig unsinnig. Sein geparktes Wohnmobil wurde schon seitlich gerammt, als eine Autofahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich.

Falschabbieger in der Leiblstraße: Das Wohnmobil von Matthias Welsch (mit dem Fahrradträger hinten dran) wurde schon durch eine Falschfahrerin auf der Seite aufgerissen. Quelle: Julius Frick

Er fordert daher, dass nur Anlieger die Leiblstraße nutzen sollen. Dann seien „brenzlige Situationen“ vor allem für Passanten und Rollstuhlfahrer vermeidbar. Auch das kann seiner Ansicht nach nur funktionieren, wenn schon zu Beginn der Regelung mit der Polizei vereinbart wird, dass die Regelung mehrmals und öffentlichkeitswirksam kontrolliert wird. Man könne auch die Leiblstraße so behandeln wie die beiden parallelen Straßen und sie einseitig zur Sackgasse Richtung Hans-Thoma-Straße machen, schlägt er vor. Allerdings müsse auch das regelmäßig von der Polizei kontrolliert werden.

Kaum einer hält sich an Tempo 30

Welsch hat auch den Eindruck, dass sich viele Auto- und Lkw-Fahrer nicht an Tempo 30 halten. Gerade wenn schwere Lastwagen schneller führen, sei das eine erhebliche nächtliche Lärmbelästigung, sagt er und fordert auch dabei mehr Kontrollen. „Ich würde mich freuen, wenn die Stadtverwaltung das bei einem Ortstermin mit den Anwohnern besprechen könnte und wir gemeinsam die Lösungsmöglichkeiten erörtern könnten“, schrieb Welsch an die Stadt.

Stadt: Polizei muss kontrollieren

Die erklärte, der Bereich Verkehrsentwicklung der Landeshauptstadt befasse sich nicht mit der Abwicklung und Kontrolle des fließenden Verkehrs, das müsse die Polizei tun. Verkehrsplaner Norman Niehoff räumte aber ein, dass die von Welsch vorgebrachten Kritikpunkte „bekannt sind und größtenteils auch bereits betrachtet wurden“ – offenbar, ohne Änderungen herbeizuführen.

Die Regeln sind eigentlich klar: Das Linksabbiegen in die Leiblstraße ist per Verkehrsschild verboten, und auf der Fahrbahn ist eine gelbe Linie durchgezogen: Sie darf nach links nicht überfahren werden. Quelle: Rainer Schüler

Die Einhaltung der angeordneten Gebote und Verbote sei „eine wesentliche Hürde im Verkehrsablauf“, gab Niehoff schriftlich zu. Die Hinweise von Welsch und anderen Bürgern würden „regelmäßig ... an die Polizei weitergeleitet“. Diese kontrolliere „in eigener Verantwortung und im Rahmen der personellen Kapazitäten“. Potsdam habe da „leider keinen Einfluss“. Weitere Verkehrseinschränkungen seien schwierig, weil etwa bei Sackgassen Wendemöglichkeiten bestehen müssten.

Polizei: Die Stadt kann kontrollieren

Die Polizei lässt die Aufgabenzuweisung durch die Stadt so nicht stehen lassen. Potsdam sei durchaus auch für den fließenden Verkehr zuständig, denn die Stadt führe Geschwindigkeitskontrollen durch und blitze Fahrzeuge, die zu schnell fahren, wendet Pressesprecher Heiko Schmidt gegenüber der MAZ ein. Die Polizei kontrolliere „die ihr bekannten Stellen“ der Stadt im Rahmen der Revier- und Streifenfahrten, führe dazu aber keine Statistik: „Ich kann jedoch versichern, dass die Polizei in Potsdam die Verkehrsverstöße, die sie bei Kontrollen feststellt, auch sanktioniert und die Fortsetzung unterbindet.“

Von Rainer Schüler