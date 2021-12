Potsdam

Wer am Samstag mit einem QR-Code-Zettel und dem gelben Impfausweis in den Händen aus der Metropolishalle in Potsdam kam, zählte zu den Schnellen. Denn diese ersten Termine für die Coronaschutz-Impfung in der am Freitag neu eröffneten Stelle waren binnen kürzester Zeit vergeben. Alle zwei bis drei Minuten kamen am Samstagvormittag neue Impflinge an der Halle am Filmpark an und schritten in Richtung Wartezelt. Schlangen bildeten sich nicht.

Organisiert und ohne langes Warten

Dass auch an den sechs eingerichteten Impfstraßen im Inneren alles gut funktionierte, bestätigten einige gerade frisch Geimpfte der MAZ. Eine Potsdamerin hatte in dieser Woche auf zwei Schienen versucht, für sich und ihren Freund einen Termin zu bekommen und griff nach der Freischaltung des Terminportals schnell zu. Glück hatte dabei auch ein älterer Herr, der sich hat in der Metropolishalle boostern lassen. „Bei meinem Hausarzt hätte ich bis Januar warten müssen“, sagte er. Beim ersten Anlauf klappte es mit den Terminen auch bei einem anderen Potsdamer Paar. „Wir haben es in der Presse verfolgt und dann gleich gebucht“, sagten sie.

Am zweiten Tag nach der Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Metropolishalle gehen Impfwillige in Richtung Wartezelt. Quelle: Luise Fröhlich

Organisiert und ohne lange Warteschlangen lief es am Samstag auch beim zweiten städtischen Impfzentrum in der Schinkelhalle ab. Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), mit dem die Stadt die Impfzentren gemeinsam betreibt, zog auf Nachfrage der MAZ am Samstag ein positives Fazit. „Bis jetzt läuft es wirklich gut, was auch daran liegt, dass viele inzwischen erfahrene Leute in den Impfzentren arbeiten“, sagte Sprecherin Marie-Christin Lux. Bisher sei es noch nicht vorgekommen, dass jemand ohne Termin kam und seine Impfung eingefordert hätte. „Das wäre auch schade, denn es wäre für beide Seiten dann eine sehr unangenehme Situation“, erklärte sie. Die Mitarbeiter des DRK hoffen nun, dass es in den nächsten Tagen und Wochen so entspannt weitergeht und es so Entlastung für die Stadt bei der Impfnachfrage gibt.

Vor der Anmeldung am Impfzentrum in der Schinkelhalle bildete sich nur eine kleine Warteschlange. Quelle: Julius Frick

Johanniter helfen jetzt im Marktcenter

An der mobilen Stelle im Marktcenter standen die Impfwilligen, die im Vergleich zu den anderen beiden Zentren hier ohne Termin kommen konnten, am Morgen zwar bis draußen an, aber die Reihe lichtete sich schneller als bisher üblich. Mitarbeiter vor Ort berichteten, dass zügig abgearbeitet worden sei. Laut DRK-Landesverband betreut diese Impfstelle inzwischen die Johanniter-Unfall-Hilfe, weil das DRK die Arbeit in den Impfzentren aufgenommen hat.

Die nächsten Termine für die Zentren in der Metropolis- und Schinkelhalle wurden am Samstagvormittag online freigeschaltet. Am späten Nachmittag gab es noch etliche freie Termine. Die nächste Freigabe erfolgt laut Informationen der Stadt am Mittwoch gegen 17 Uhr.

Von Luise Fröhlich und Julius Frick