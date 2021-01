Potsdam

Ein 60-jähriger Mann ist am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr am Hauptbahnhof in Potsdam von einem Regionalzug erfasst und überfahren worden. Der Senior erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Der herbei gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Zugverkehr auf der S-Bahn-Linie 7 sowie der Regionalverkehr in Richtung Magdeburg mussten zwischen dem S-Bahnhof Potsdam-Babelsberg und dem Hauptbahnhof für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Abschnitt eine Stunde lang gesperrt

Reisenden wurde empfohlen, einen rasch eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen des Verkehrsbetriebes in Potsdam (ViP) zwischen beiden Bahnhöfen zu nutzen. Erst nach 13.30 Uhr konnten die Züge nach Angaben von Deutscher Bahn und Bundespolizei wieder durchgehend verkehren. Allerdings mussten die Fahrgäste Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Ursache des Unfalls. Es gäbe keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei auf MAZ-Nachfrage. Einen Suizid schließe die Polizei dagegen „explizit nicht aus“. An der Unfallaufnahme und Bergung waren auch 31 Kameraden der Städtischen Feuerwehr Potsdam beteiligt.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können sie anonym mit Beratern sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

