Brandenburger Vorstadt

Am frühen Mittwochmorgen stellte ein Autobesitzer fest, dass auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an mehreren Fahrzeugen offenbar wahllos Reifen zerstochen worden waren. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 3 Uhr. Beschädigt wurden vier Fahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate, an denen jeweils mehrere Reifen mittels unbekanntem Gegenstand zerstochen wurden. Ein Motiv ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die jeweiligen Anzeigen wurden aufgenommen.

Hinweise auf mögliche Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 55080 entgegen.

Von MAZonline