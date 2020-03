Reisegruppe aus Südtirol zurück in Potsdam – Schulschließung wegen Coronavirus bisher kein Thema

Innenstadt

Die 89 Mitglieder einer Potsdamer Südtirol-Reisegruppe, darunter 70 Schüler, haben Potsdam erreicht und sind am Morgen im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Informationen teilt die Stadt um 11 Uhr in einer Pressekonferenz mit, dann wird auch die Amtsärztin ein Statement abgeben.

Der Bus kam um kurz vor sieben Uhr an, die Reisenden wurden in Vierer-Gruppen getestet. Danach sind sie von ihren Eltern abgeholt worden und sind inzwischen zu Hause. Vorab gab es eine Infoveranstaltung für die Eltern, so Stadtsprecherin Juliana Güldner.

Die zuständige Beigeordnete der Stadt, Brigitte Meier ( SPD), sagte am Vortag zum Vorgehen: „Die Schüler werden, wenn sie auf dem Gelände des Klinikums angekommen sind, im Bus über das genaue Vorgehen informiert, auch die Eltern werden gebeten ins Klinikum zu kommen.“ Dort würden sie weitergehende Informationen erhalten, auch darüber, was die häusliche Absonderung genau bedeutet. „Wir möchten die Familien gut informieren und ihnen die Angst nehmen, damit sie in der eigenen Häuslichkeit gut mit der Situation zu Recht kommen“, sagte Meier der MAZ.

Kosten für den Test werden mit Krankenkassen abgerechnet

Die Kosten für die Tests werde das Klinikum mit den entsprechenden Krankenkassen abrechnen. Zur etwaigen Schulschließungen sagte Meier: „ Schulschließungen sind lageabhängig, auch dazu gibt es Kriterien des Robert-Koch-Instituts. Momentan sind wir in Potsdam davon meilenweit entfernt, wir haben bislang ja keinen positiven Fall in der Stadt.“

Von Anna Sprockhoff