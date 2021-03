Potsdam

Als am Sonntag öffentlich wurde, dass ab sofort wieder Reisen nach Mallorca, auf andere Balearen­inseln und in Teile von Festlandspanien und Portugal möglich sind, platzte in so manchem pandemiegeplagten Kopf der spontane Plan: Na dann, nichts wie weg. Vorstellungen von Strandurlaub und Taverne bis in die Nacht zum günstigen Preis griffen nach den Reiselustigen – und die griffen zum Telefon.

„Es ist sehr, sehr schön, die Leute buchen wieder“, freut sich auch entsprechend Christiane Zwicknagl von L’Tur in der Friedrich-Ebert-Straße, nach fast einjähriger Pandemieflaute. „Die Leute machen Termine, kommen zu uns, kaufen Reisen, es macht wirklich wieder Spaß“, sagt die stellvertretende Büroleiterin.

Den Anfang vom Ende der Pandemie sieht sie indes noch nicht. „Ich gelte zwar als Pessimist im Büro, aber angesichts der Inzidenzen wird es noch mal einen Stopp geben“, so Zwicknagl, die vor allem mit bangem Blick auf die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin am 22. März blickt. Dass ihr Reisebüro überlebt, davon ist sie aber trotz Kurzarbeit überzeugt. Schon jetzt kamen 50 Prozent der Buchungen von Stammkunden und 50 Prozent von neuen Kunden, die jetzt zu ihr kommen, weil der bisherige Stammreisedienst pandemiebedingt aufgeben musste.

Reisen nach Mallorca nicht zu empfehlen

So ein anderes Reisebüro – das nicht zu einem Konzern gehört – betreibt Udo Beyer, zu DDR-Zeiten Olympiasieger im Kugelstoßen. Er sagt, er habe keine Reise nach Mallorca verkauft und könne es auch gar nicht empfehlen, wenn Anfragen kämen. Schließlich sei nur die Quarantänepflicht weggefallen, die Notwendigkeit, Maske zu tragen, oder die Schließung aller Gaststätten ab 17 Uhr sei dem Urlaubsgefühl nicht eben förderlich. Hinzu kämen durch den Andrang auf die Ferieninsel Flugpreise von 700 Euro. Zum Vergleich: Vor der Quarantäne konnte man durchaus einen Flug für unter 100 Euro ergattern.

Auch die Kosten für einen PCR-Test kämen hinzu, und das Wetter sei auch nicht viel besser als in Deutschland. Kurzum bezeichnet der 65-Jährige seine Kunden als vernünftig. Auch er glaubt an eine dritte Welle mit Sanktionen, bevor es vielleicht im Herbst wieder richtig weitergeht. Beyer betreut die Kunden mit seiner Tochter, die in Kurzarbeit ist, allein.

Die meisten Reisen sind für Herbst oder 2022 geplant

Auch Wolfgang Ribbecke, Potsdamer Geschäftsleiter des Branchenprimus’ TUI, platzt nicht eben vor Optimismus. Zum einen sei Berlin stiefmütterlich mit Zusatzflügen ausgestattet worden, die meisten jetzt eiligst neu aufgelegten Flüge höben von Frankfurt/Main oder Köln ab, ein Zusatzweg, der Kunden aus der Region abschrecke. Ein paar Anfragen gebe es, einen Boom wollte Ribbecke aber nicht diagnostizieren. Er sieht auch kein „Osterthema“ auf sich zukommen, die meisten Reisenden hätten langfristige Pläne für den Herbst oder das nächste Jahr. Seine zwei auf Kurzarbeit gesetzten Kollegen stünden aber jederzeit in den Startlöchern. Auf weitere Lockerungen hofft der Geschäftsleiter vorerst nicht – „erst müssen die Impfungen durch sein.“

Und wohin reisen die Potsdamer dann? „Kurzfristig waren jetzt wirklich hauptsächlich Anfragen wegen Mallorca der Hype“, sagt Anja Reinsch vom Reisebüro Anja Schmidt. Andere Ziele würden noch kaum gebucht, das Geschäft laufe sehr verhalten. Für die Sommerferien fragten schon erste nach dem Mittelmeer, vor allem der Türkei, Griechenland und Spanien nach, aber sehr vorsichtig wegen der dritten Infektionswelle, in die Deutschland gerade läuft – obschon laut Anja Reinsch Pauschalreisen sehr sicher seien. Zum Ende des Jahres haben einige Mutige auch schon wieder nach den Malediven gefragt. Feste Zusagen kann Reinsch natürlich so weit in die Zukunft gerichtet nicht geben – „aber die Hoffnung stirbt zuletzt“.

