Babelsberg

Am Dienstag gegen 19.40 Uhr kam es in einem Linienbus auf der Nuthestraße zu einer Auseinandersetzung. Zwei Freundinnen hatten ihre Füße auf die gegenüberliegenden Sitze gelegt. Dies missfiel einem Fahrgast, der die sie aufforderte, die Füße herunterzunehmen. Im weiteren Verlauf kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer der Jugendlichen, einer 16-jährigen Havelländerin und dem 59-jährigen Teltower. Daraufhin haben die Mädchen den Busfahrer aufgesucht und ihn angesprochen. Hier sei es zu einem Wortgefecht mit weiteren Fahrgästen gekommen, in dessen Folge der Busfahrer versuchte, die 16-Jährige festzuhalten. Nun zog deren Begleiterin Reizgas sprühte dies in Richtung des Busfahrers, traf jedoch auch ihre Freundin. Sie flüchtete anschließend unerkannt. Beide erlitten Probleme an den Augen und bedurften medizinischer Behandlung.

Von MAZonline