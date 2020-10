Rekordverdächtig: Potsdamer fahren 620.0000 Kilometer beim „Stadtradeln“

Potsdam

Vom 7. bis zum 27. September konnten bei der Aktion „ Stadtradeln“ des Klima-Bündnis für die Stadt Potsdam Rad-Kilometer gesammelt werden. Es waren 260 Teams angemeldet, mehr als 2800 Radler haben bisher mehr als 620.000 Kilometer für Potsdam auf dem Fahrrad zurückgelegt und so nach Angaben der Stadtverwaltung 91 Tonnen CO2 vermieden.

Ziel deutlich übertroffen

Somit wurde das Ziel, in diesem Jahr mehr als 500.000 Kilometer zu sammeln, erreicht. „Wir danken alle Teams und Radfahrenden, die sich an der Aktion beteiligt und so zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das legt natürlich die Messlatte für das nächste Jahr noch ein Stückchen höher“, sagt Oberbürgermeister und Schirmherr Mike Schubert ( SPD).

Die Aktion des Klima-Bündnisses ist als Wettbewerb konzipiert, bei dem mit viel Spaß für das Fahrrad als Alltags-Verkehrsmittel geworben wird. Es geht darum, einzeln oder als Team die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und so aktiv CO2 einzusparen (Berechnung basiert auf 142 Gramm CO2 pro Personen-Kilometer).

Ziel ist es auch, pro Einwohner einer Stadt die meisten Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Denn es werden neben den fleißigsten Teams und Radelnden auch Deutschlands fahrradaktivste Kommune und das fahrradaktivste Stadtparlament gesucht. Dabei treten deutschlandweit alle Kommunen gegeneinander an. Deutschlandweit läuft die Aktion noch bis zum 31. Oktober. Danach ist ablesbar, wie sich die Landeshauptstadt im bundesweiten Vergleich platziert hat.

2019 kam Potsdam auf 422.000 Kilometer

Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 2000 Radfahrer in 115 Teams, es wurden fast 422.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und so 60 Tonnen Kohlendioxid eingespart. In diesem Jahr sind bereits jetzt fast 200.000 Kilometer mehr zusammengekommen. Weitere Informationen zu den Potsdamer Ergebnissen, den einzelnen Teams und Rankings unter www.stadtradeln.de/potsdam.

