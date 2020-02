OB Mike Schubert (SPD) setzt sich für baldigen Baustart der Synagoge ein

Innenstadt

Die Debatte um das zuletzt wieder auf der Kippe stehende Synagogenprojekt nimmt an Fahrt auf. Nun hat sich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in einem Brief an die jüdischen Gemeinden gewandt und für einen baldigen Baustart plädiert. In dem Schreiben, das der MAZ vorliegt, sichert der Rathauschef jede Hilfe zu. „Die Synagoge soll zukünftig ein zentraler Ort in der Landeshauptstadt Potsdam sein, an dem das religiöse und kulturelle Leben der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Heimat findet. Sie bei diesem Ziel zu unterstützen, haben mein Vorgänger Jann Jakobs und ich Ihnen wiederholt angeboten.“

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Allerdings verhehlt Schubert auch nicht seine Enttäuschung, dass das Projekt nun erneut ins Stocken geraten ist. Wie berichtet, waren Synagogengemeinde und Jüdische Gemeinde nach langem Streit um den Bauentwurf von Architekt Jost Haberland im Sommer 2019 auf eine Einigung zugesteuert.

Doch kurz vor den finalen Absprachen zu Fassadendetails machte der Synagogengemeinde-Vorsitzende Ud Joffe erneut einen Rückzieher – zum Entsetzen der Jüdischen Gemeinde und wohl auch des Landes, das den Bau finanziert und das nach jahrelangem Stillstand das Projekt nun endlich zu einem Abschluss bringen möchte. Aus Enttäuschung über Joffe gab es zudem eine Austrittswelle aus der Synagogengemeinde und die Neugründung der Gemeinde „Adass Israel zu Potsdam“.

Alexander Kogan von der Gemeinde „Adass Israel zu Potsdam“ mit dem Entwurf der Fassade von Architekt Jost Haberland, der von seiner Gemeinde und der Jüdischen Gemeinde favorisiert wird. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Schubert verweist auf die zum Greifen nahe Einigung: „Ich war seinerzeit sehr begeistert davon, dass Sie mir alle gemeinsam versicherten, dass Sie kurz vor dem positiven Abschluss der Gespräche stehen. Ich sagte Ihnen zu, dass die Baubehörden der Landeshauptstadt Potsdam die Unterlagen nach Fertigstellung mit höchster Priorität prüfen würden, um einen zügigen Baubeginn gewährleisten zu können.“ Gleichzeitig macht der Rathauschef deutlich, dass die Zeit angesichts der Innenstadtentwicklung drängt. „Bis zum Jahr 2023 wird unmittelbar neben den Räumlichkeiten der jüdischen Gemeinde das neue Kunst- und Kreativquartier erbaut. Die Bauarbeiten hierfür beginnen in den nächsten Monaten. Auch entlang der Friedrich-Ebert-Straße, wo sich das Grundstück für die neue Synagoge befindet, werden in diesem Jahr die Bauarbeiten für die Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte in eine entscheidende Phase treten.“

Das künftige Baufeld der Synagoge an der Schlossstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Peter Degener

Und noch etwas gibt Schubert zu bedenken: Nach Vorfällen wie dem Angriff auf die Synagoge in Halle müsse es verstärkt um Sicherheit gehen. „Dazu gehört vor allem der hohe Standard des Objektschutzes.“ Die notwendigen hohen Sicherheitsstandards könne das jetzige Provisorium in der Werner-Seelenbinder-Straße nicht in demselben Maße bieten.

Von Ildiko Röd