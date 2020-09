Potsdam

Die Jüdische Gemeinde hat einen neuen Rabbiner: Ariel Kirzon betreut seit August die Gläubigen, die sich jeden Freitag zum Gebet in dem provisorischen Gebäude auf dem früheren Areal der Alten Feuerwache in der Werner-Seelenbinder-Straße treffen. Der 41-Jährige folgt auf Rabbiner Nachum Presman, der zwar weiter die Synagogengemeinde in Potsdam betreut, von dem sich die Jüdische Gemeinde jedoch wegen divergierender Ansichten über den Synagogenbau vor einigen Monaten getrennt hat.

Kirzon hat seine Jugend in der Ukraine verbracht, in Kiew. Seine Leidenschaft für die Religion wurde auf eher ungewöhnliche Weise geweckt: „Ich entdeckte in der Zeitung eine Anzeige, in der nach Interessenten für Hebräischunterricht gesucht wurde.“ Die Kurse fanden in der Synagoge statt – die Initialzündung für den damals 14-Jährigen, der sich dann für eine geistliche Ausbildung entschied. Er absolvierte ein Studium an einer ukrainischen Niederlassung der renommierten Ausbildungsstätte Aish Ha Torah („Feuer der Torah“).

Die jüdisch-orthodoxe Organisation hat ihren Hauptsitz in Jerusalem. Das erklärte Ziel von Aish Ha Torah ist es, „Juden aller Hintergründe eine Gelegenheit zu bieten, ihr Erbe zu entdecken“. Kirzon hat auch selbst drei Jahre lang in Jerusalem gelebt, wo er an der Jeschiwa Machon Meir studierte. Zusätzlich beherrscht er die Kunst des Mazzes-Backens – die Herstellung des ungesäuerten Mazzesbrotes ist eine religiöse Tätigkeit. Der dünne Brotfladen wird während des Pessachfestes gegessen, als Erinnerung an den Auszug der Juden aus der ägyptischen Gefangenschaft. Ein dauerhaftes Leben in Israel konnte sich der Rabbiner, der verheiratet ist und drei Söhne hat, allerdings nicht vorstellen – zu groß war die alltägliche Bedrohung durch Attentate während der Intifada-Zeit.

In Potsdam hat Kirzon gleich alle Hände voll zu tun. Schließlich stehen jetzt mehrere große Feste auf dem religiösen Kalender: Am 18. September wird das Neue Jahr gefeiert, wenig später folgen Jom Kippur, das Laubhüttenfest und Simchat Tora – das Fest der Torafreude. Bei der Gemeinde kommt der neue Rabbiner gut an: „Er ist jung-dynamisch und hat viele Ideen“, lobt der Vorsitzende Evgeni Kutikow.

Als zentrale Aufgabe sieht Kirzon den Synagogenbau als feste Heimstätte für die Religionsausübung – das seit Jahren bestehende Provisorium in der Werner-Seelenbinder-Straße müsse endlich ein Ende haben. Und: Der seit einem guten Jahrzehnt umfehdete Neubau in der Schlossstraße dürfe kein Ort des Streits sein, so der Wunsch des Rabbiners: „Alle sollen Lust haben, in die Synagoge zu kommen – es soll Frieden herrschen.“ Zur Verdeutlichung seines Leitgedankens zitiert er ein jüdisches Gebet: „Gesegnet seist du, Ewiger, der sein Volk Israel mit Frieden segnet.“

Kirzons implizierter Appell erfolgt vor dem Hintergrund des schwelenden Zwistes rund um die Synagoge, der sich in den letzten Monaten wieder verschärft hat. Nach einem mühevoll erreichten Konsens zwischen der Synagogengemeinde und der Jüdischen Gemeinde um das Aussehen des Gotteshauses hatte der Synagogengemeinde-Vorsitzende Ud Joffe erneut alles infrage gestellt. Wie berichtet, hatte die Jüdische Gemeinde deshalb die mit der Synagogengemeinde und dem Land geschlossene Vereinbarung über den Bau gekündigt. Daraufhin war Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) der Geduldsfaden gerissen – anstelle der zwei Potsdamer Gemeinden sollen nun die beiden jüdischen Landesverbände zu Vertragspartnern des Landes für den Synagogenbau werden. Derzeit wird im Ministerium der Vertrag ausgearbeitet.

Unterdessen hat sich die Synagogengemeinde auch räumlich von der Jüdischen Gemeinde getrennt. Am 13. September wird am neuen Sitz in der Kiezstraße 10 die Einweihung der neuen Torarolle mit einem Straßenfest gefeiert. Das Fest beginnt um 14.30 Uhr mit einer Begrüßung am künftigen Standort der Synagoge in der Schlossstraße 1, gefolgt von einem feierlichen Umzug in die Kiezstraße. An demselben Tag hält die Jüdische Gemeinde ein Fest für jüdische Frauen in ihren Räumen in der Werner-Seelenbinder-Straße ab.

