Der Bauverein der Friedenskirche plant für 2021 eine Jahreskampagne unter dem Motto „Gib mir Halt“, um das Wahrzeichen der Kirche – den Glockenturm, auch Campanile genannt – noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Eine aufwendig gestaltete Broschüre, die in mehreren Kapiteln die Geschichte und die Bauweise des Turmes beleuchtet, soll als inhaltliche Grundlage dienen. Monatsweise wird dann ein Aspekt in den Mittelpunkt gestellt. „Wir werden jedes Kapitel aus der Broschüre monatlich mit Informationen untersetzen, etwa auf dem Facebook-Account der Friedenskirche“, erläutert Hans-Jürgen Krackher vom Bauverein. Für die ehrenamtliche Konzeption der Kampagne und die Gestaltung der Broschüren zeichnen der Marketing-Experte Krackher und der Designer Peter Rogge gemeinsam verantwortlich. Anfang Februar erscheint eine Auflage von tausend Stück. Die Exemplare sollen zum Beispiel an Unternehmen gehen – auch als eine Art vorgezogenes Dankeschön für eine mögliche Spende für das Projekt.

Hans-Jürgen Krackher (l.) und Simon Kuntze auf dem Parkgelände an der Friedenskirche. Der Turm ist seit langem marode; das Kreuz auf der Spitze musste deswegen sogar abgenommen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Denn Dreh- und Angelpunkt ist nach wie vor die Einwerbung der Gelder für die Sanierung des derzeit notgesicherten Turms. Für 4,3 Millionen Euro soll er saniert werden. Großspender sind die Hermann-Reemtsma-Stiftung und der Fernsehmoderator Günther Jauch mit seiner Frau Dorothea Sihler. Wie berichtet, hat das Ehepaar dem Vernehmen nach rund eine Million Euro gespendet. So wurden große Teile der Finanzierung gesichert. Doch das Spendenziel ist noch nicht erreicht – 500 000 Euro fehlen noch, wie Simon Kuntze, Pfarrer an der Friedenskirche und Vorsitzender des Bauvereins, erklärt. 2021 soll es mit den Bauarbeiten losgehen.

Christoph Martin Vogtherr (vorne Mitte) ist Generaldirektor der Schlösserstftung. Quelle: Varvara Smirnova

In der Broschüre äußern sich neun Persönlichkeiten zum Campanile. Auch der Erbauer, König Friedrich Wilhelm IV., kommt mit einem Original-Zitat zu Wort: „Es scheint mir passend, eine Kirche, welche zu dem Palastbezirk gehört, der den Namen Sanssouci ‚ohne Sorge‘ trägt, dem Friedefürsten zu weihen und so das weltlich negative ‚ohne Sorge‘ dem geistlich positiven ‚Frieden‘ gegenüberzustellen.“ Doch so friedvoll, wie dieses Zitat auf den ersten Blick glauben macht, waren die Zeiten um 1845 nicht. In Deutschland gärte es. In diesen Kontext setzt auch Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Schlösserstiftung, die Entstehung der Kirche: „Errichtet wurde sie gegen eine demokratische Revolution. Eine Friedenskirche ist sie deshalb erst heute.“ Diesen Wertewandel betont auch Pfarrer Kuntze: „Mit dem Campanile können wir uns als Kirchengemeinde sehen und hören lassen. Ein Zeichen des Friedens, das in die Stadt ausstrahlt.“

Die Eisenkonstruktion der Wendeltreppe im Inneren des Turmes war für damalige Zeiten hochinnovativ – mittlerweile ist sie stark sanierungsbedürftig. Quelle: Varvara Smirnova

Anders als das mittelalterlich anmutende Äußere des Turms vermuten lässt, verbirgt sich im Inneren eine Technik, die für die damalige Zeit hochinnovativ war. Mit seinem gusseisernen Tragwerk ist der Campanile ein Zeugnis des Aufbruchs Preußens in das Industriezeitalter.

Von Ildiko Röd