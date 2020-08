Potsdam

Die Hagia Sophia in Istanbul, die erst kürzlich wegen ihrer erneuten Nutzung als Moschee Schlagzeilen machte, zählt mit ihrer monumentalen Kuppel zu den bedeutendsten Bauwerke aller Zeiten. Einst war die Kathedrale Konstantinopels die größte Kirche der Christenheit. Im 15. Jahrhundert wurde sie Hauptmoschee der Osmanen, ehe sie ab den 1930er Jahren als Museum genutzt wurde. Doch man muss gar nicht in die Türkei reisen, um einen Hauch von Hagia Sophia zu genießen – sogar in Potsdam findet sich eine Hommage an die Schöne vom Bosporus. Wobei der Ort auf den ersten Blick ungewöhnlich anmuten mag: Es handelt sich um die katholische Propsteikirche St. Peter und Paul am Bassinplatz.

Die Brandenburger Straße mit St. Peter und Paul bei Nacht. Quelle: Katja Attacks

An diesem Wochenende wird das 150. Jubiläum der Einweihung des weithin sichtbaren Gotteshauses mit seinem hochaufragenden Kirchturm gefeiert – auch mit einem Blick zurück auf die spannende Baugeschichte mit den vielfältigen Bezügen. Zu den Gästen der Festveranstaltung zählte auch der Historiker Thomas Brechenmacher, der an der Universität Potsdam Neuere Geschichte lehrt. „Viele architektonische Elemente – etwa die Kleeblattkonstruktion der Chorapsiden – sind nach dem Vorbild der Hagia Sophia aufgegriffen worden“, erläutert Brechenmacher im MAZ-Gespräch. „Auch der Grundriss des griechischen Kreuzes erinnert an ihr Modell.“

Luftbild der Kirche St. Peter und Paul zu Anfang der 1990er Jahre. Quelle: Christel Köster

Doch wie kam es ausgerechnet zu diesem baulichen Brückenschlag? Das Ganze geht auf das Konto eines Baumeisters, der ziemlich weit über den preußischen Tellerrand blickte: Wilhelm Salzenberg „Er war in königlichem Auftrag in Konstantinopel und hat die Hagia Sophia vermessen“, schildert Thomas Brechenmacher den Hintergrund des reisefreudigen Oberbaurats. Salzenberg hatte nach dem Tod August Stülers dessen Pläne für den Bau von St. Peter und Paul übernommen und sie weiterentwickelt.

Am Sonntagvormittag fand der Gottesdienst anlässlich des 150. Jubiläums statt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch er beließ es nicht nur bei der Hommage an die Hagia Sophia. In dem Stilmix finden sich auch Anleihen aus Italien – der Kirchturm ist nach dem Vorbild des Campanile von San Zeno in Verona gestaltet – sowie bei romanischen Bauten in Köln. Das Besondere: Bauherr war nicht etwa die Kirche, sondern der – protestantische – König. Dessen Verantwortung sich jedoch nach eigenem Selbstverständnis nicht nur auf die lutherischen und reformierten Landeskinder erstreckte. „ Friedrich Wilhelm IV. sah sich als Vater eines christlichen Staates“, erläutert Brechenmacher.

Thomas Brechenmacher ist Historiker und Professor an der Universität Potsdam. Quelle: Karla Fritze

Hinzu kam eine ausgeprägte Repräsentationsfreudigkeit des Monarchen, so dass sich die katholischen Gläubigen in der Residenz über ein stadtbildprägendes Bauwerk freuen durften. Am 7. August 1870 fand die Segnung des Gotteshauses statt. Unter den Gästen befanden sich viele Soldaten – immerhin handelte es sich bei St. Peter und Paul nicht zuletzt auch um eine Garnisonskirche.Pastoralreferentin und Stadtkirchenbeauftragte Eva Wawzryniak kennt die genauen Mitgliederzahlen aus jener Zeit: „6500 Katholiken gehörten damals zu St. Peter und Paul: 5000 Zivilisten und 1500 Militärangehörige.“ Der Radius, den die Gemeinde umfasste, war damals allerdings weit größer als heutzutage. Seit damals haben sich noch zahlreiche weitere katholische Gemeinden in der Region gebildet.

Feierlicher Festgottesdienst zum Jubiläum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch mittlerweile geht der Trend zur Zusammenlegung. Das Kernthema der nächsten Jahre wird die Fusion der Gemeinden Michendorf, Babelsberg und St. Peter und Paul/Werder sein. „Ab 1. Januar 2023 wird es eine Großpfarrei geben“, erklärt Eva Wawzryniak. Räumlich wird der neue Pastoralraum ähnlich dimensioniert sein wie in den 1870er Jahren: „Damit schließt sich der Kreis.“ Immerhin mehr als 11000 Mitglieder wird die neue Großpfarrei St. Peter und Paul dann umfassen.Die Anfänge katholischen Lebens in Potsdam waren hingegen bescheiden gewesen – und eng mit dem verbunden, was heutzutage als Arbeitsmigration bezeichnet wird. Für seine Gewehrfabrik suchte der Soldatenkönig Fachkräfte. In den Waffenfabriken im belgischen Lüttich wurde er fündig. Doch die katholischen Lütticher stellten eine Bedingung: Einen Wechsel in die Protestanten-Hochburg Preußen würden sie nur dann wagen, wenn man ihnen freie Religionsausübung sowie den seelsorgerlichen Beistand durch einen eigenen Pater garantieren könne. In der Potsdamer Diaspora bot man den Arbeitern dann immerhin einen stilvollen Rahmen für ihre Messen: Diese wurden zunächst in einem Saal des Stadtschlosses gefeiert. Später ließ Friedrich Wilhelm I. eine Kirche auf dem Gelände der Königlichen Gewehrmanufaktur an der heutigen Dortustraße errichten.

Alte katholische Fachwerkkirche auf Hof der ehemaligen Gewehrfabrik an der heutigen Dortustraße. Ansicht um 1738. Quelle: Mathias Marx

Mit der Zeit wuchs die Gemeinde und das erste Gotteshaus platzte aus allen Nähten – ein neuer Standort musste her und das Areal des aufgefüllten Bassins bot sich an. „Die Brachfläche hat förmlich nach einer Bebauung geschrien“, schildert Historiker Thomas Brechenmacher die Vorgeschichte des Kirchenbaus, mit dem – nach dem glücklich überstandenen Bismarckschen „Kulturkampf“ der 1870er Jahre – eine Blütezeit der Gemeinde eingeläutet wurde. Jahrzehnte später stand es hingegen schlecht um das Glaubensleben. In der sozialistisch-atheistischen DDR war die katholische Konfession nicht viel mehr als ein ideologisch unerwünschter Faktor – insgesamt gab es nur vier bis sechs Prozent Katholiken. Doch trotz vielfältiger Einschränkungen im DDR-Staat gelang es der geschrumpften Gemeinde weiterzubestehen. Ein harter Kern machte die Kirche St. Peter und Paul weiterhin zu einem lebendigen Zentrum.

Blick in das Innere von St. Peter und Paul während eines Gottesdienstes vor einigen Wochen, der von den Vorgaben der Corona-Pandemie geprägt war. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach der Wende erlebte die Gemeinde einen regelrechten Boom – vor allem dank des Zuzugs aus den westlichen Bundesländern. Heute sind es 7268 Mitglieder. In den 2000er Jahren verhalfen Sanierungsarbeiten der Propsteikirche wieder zu ihrem alten Glanz – wobei schon zur Erbauungszeit der bunte Architekturstil-Mix nicht nur Begeisterung ausgelöst hatte. So fällte ein aus Berlin angereistes Gutachterteam aus Architekten angesichts des eklektischen „Durcheinanders“ und ein ziemlich vernichtendes Urteil, weiß Thomas Brechenmacher zu berichten. „Sie fanden es schrecklich. Das zeigt: In dem Moment, in dem man die Kirche fertiggestellt hatte, war schon der Zeitgeist über sie hinweggegangen.“

Die Orgel in St. Peter und Paul. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ildiko Röd