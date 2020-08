Potsdam

Die Gemüter schlugen hoch, als bei einer Diskussionsrunde Freitagabend über die Zukunft des Potsdamer Remisenparks diskutiert wurde. Der Vorschlag der Stadt, hier am Nordwestzipfel des Volksparks zwei wettbewerbsfähige Sportflächen zu errichten stieß zum Teil auf heftige Kritik der Anwohner, sah aber auch leidenschaftliche Unterstützung besonders der Mitglieder der Potsdamer Kickers.

Sportbeigeordnete Noosha Aubel und Baubeigeordneter Bernd Rubelt (beide parteilos) betonten wiederholt, dass es noch keine genauen Pläne gebe. Viele der sich zu Wort meldenden Anwohner fühlten sich dennoch übergangen. In der wörtlich und sprichwörtlich aufgeheizten Atmosphäre kam es immer wieder zu Unruhe, auch wütende Zwischenrufe waren zu hören.

Stadt überlegt, 2 Sportplätze zu bauen

Es gebe in Potsdam aktuell einen Bedarf an zehn neuen Sportflächen, erklärte Aubel. Gerade im Norden der Stadt – also rund um den Remisenpark – gebe es ein Defizit. Allerdings sei es in der Landeshauptstadt nicht so einfach, geeignete Flächen zu finden, denn man müsse viele Dinge bedenken: etwa die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, den Lärm, der Anwohner belästigen könnte und auch den Naturschutz. Diese Gedanken habe man sich schon bei der vorherigen Auswahl des Standortes am Lerchensteig gemacht – besonders der Naturschutz habe dort eine Rolle gespielt. Da die Kosten für die dortige Entwicklung stetig gestiegen seien, hatte sich die Verwaltung allerdings dazu entschlossen, das Projekt vorerst auf Eis zu legen. Rubelt gestand ein, dass es bei der Stadt gewisse Planungsdefizite gegeben habe. Man sei mit dem Bau von Sportflächen spät dran, sagte er. Allerdings betont er auch, dass der Drang nach Sport in der Stadt schneller gestiegen sei als die Bevölkerungszahlen: „Die Vereinsmitgliedschaften wachsen exponentiell an“, so Rubelt.

Gerade auch deswegen waren viele Teilnehmer darüber verärgert und verwundert, dass das Projekt am Lerchensteig nun doch nicht weiterentwickelt werden soll. „Wenn man dort einen Sportplatz bauen würde, dann wären es schon mal nur noch neun weitere, anstatt zehn, die man zurückliegt“, sagte ein Teilnehmer. Viele Anwohner beklagten sich darüber, dass der Volkspark immer weiter beschnitten würde. Die Befürworter der Entwicklung der Sportplätze betonten hingegen, dass es nicht um eine Verkleinerung ginge – schließlich sollten die Flächen auch für die Öffentlichkeit und für Schulen zugänglich gemacht werden.

Ärger über Pläne und fehlende Konstruktivität

Ein Anwohner, der nicht genannt werden wollte, betonte besonders seine Frustration mit der Stadtverwaltung. „Das ist ein strukturelles Problem, das sich lange hinzieht“, sagt er. Gerade die Dinge, die den Volkspark eigentlich wertvoll machen, würden „so blöd geplant, dass Anwohner fast keine andere Wahl haben, als dagegen zu klagen.“ Als Beispiel nannte er etwa die Volleyballplätze, die direkt am Rande des Parks geplant worden seien.

Gut hundert Leute waren der Einladung der linken Stadtverordneten Tina Lange und Sascha Krämer sowie der SPD-Stadtverordneten Uwe Adler und Leon Troche zum Dialog gefolgt. Auch viele Mitglieder der Potsdamer Kicker waren mit vor Ort, hatte der Verein doch zuvor im Zuge eines Spaziergangs Flugblätter an Anwohner verteilt. Felix Esaßer ist einer davon. „Wir hatten uns erhofft, dass es etwas konstruktiver würde,“ sagt er. Dann könne man auch besser aufeinander eingehen.

Von Linus Höller