Werder (Havel)

Der 37-jährige René S. aus Werder (Havel) wird seit Mittwoch, 7. April, vermisst. Er wurde zuletzt am frühen Morgen in einer Wohnung in Werder gesehen. Er hatte an diesem Tag angekündigt, eine Angehörige in Potsdam-Marquardt zu besuchen, wo er jedoch nicht auftauchte. Bisherige Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Mann möglicherweise mit einem schwarzen Renault Megane mit dem Kennzeichen PM-TR 2206 unterwegs sein könnte.

Vermisster René S. Quelle: Polizei

Rene S. leidet an einer Erkrankung und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er eigengefährdend handelt. Trotz umgehend eingeleiteter, intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailer-Hundes, konnte der Mann nicht gefunden werden.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

René S. ist ungefähr 180cm groß mit schlanker Statur. Er trägt dunkelbraune mittellange Haare.

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-5508-0 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

