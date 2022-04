Innenstadt

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt und drangen in den Gemeinschaftskeller ein. Sie stahlen zwei der Fahrräder, die mit Schlössern gesichert waren: ein Rennrad und ein E-Bike. Bei der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert. Nach den Rädern wird gefahndet.

Von MAZonline