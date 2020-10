Potsdam

Mit Doktor Detlef Thieme in diesen Tagen einen Termin zu machen, ist nicht leicht. Der forensische Toxikologe begleitet eines der größten Doping-Verfahren hierzulande: Vor dem Landgericht München müssen sich der Erfurter Sportmediziner Mark S. und vier mutmaßliche Komplizen verantworten. Mark S. soll jahrelang systematisches Blutdoping betrieben und zudem missbräuchlich Wachstumshormone verordnet haben. Unter Verdacht: mindestens 23 Spitzensportler aus acht Nationen, die unter anderem bei Olympia, bei Weltmeisterschaften und bei der Tour de France angetreten sind.

Experte im Fall Claudia Pechstein

Der Münchner Prozess hält die Sportwelt in Atem. In Potsdam läuft das Verfahren, in dem Detlef Thieme (61), Direktor des weltbekannten Instituts für Dopinganalytik und Sportbiochemie in Kreischa ( Sachsen) aufritt, in weitaus beschaulicherem Rahmen. Lediglich die Eltern des Angeklagten erscheinen am Dienstagmorgen als Zuschauer im Saal 8 des Landgerichts, um den Ausführungen des renommierten Sachverständigen, der etwa mit dem Fall Claudia Pechstein betraut war, zu folgen.

Martin M. (41) muss sich seit Ende Juli vor dem Landgericht wegen des Verstoßes gegen das Dopinggesetz verantworten. Der am 30. Januar festgenommene Potsdamer hat inzwischen ein Geständnis abgelegt, verbotenen Anabolika in Fitnessstudios verkauft zu haben. Er war aufgeflogen, nachdem der Zoll mehrere an ihn adressierte Pakete am Leipziger Flughafen abgefangen hatte.

Waren die Ampullen richtig beschriftet?

Der Doping-Experte Detlef Thieme hat im Prozess gegen M. vor allem eine Frage zu klären: Befanden sich in den am Flughafen und bei M. zu Hause, in einem von ihm genutzten Auto und in einer Garage beschlagnahmten Ampullen, Tütchen und Döschen tatsächlich die Stoffe, die auf den Etiketten deklariert sind? Und worum handelt es sich bei den unbeschrifteten Präparaten?

Der Zoll hat dem Institut für Dopinganalytik den kompletten Fund geliefert. Daraus wurden für jedes Präparat und für jede Art der Abpackung Stichproben gezogen und untersucht. Das Ergebnis: durchwachsen. Zwar haben alle Abfüllungen, die als anabole Steroide gekennzeichnet waren, auch anabole Steroide enthalten. „Aber wir haben erhebliche qualitative Differenzen festgestellt“, so Thieme. So seien zum Teil die als sortenrein ausgezeichneten Steroide mit anderen vermischt worden, zum Teil seien ganz andere enthalten gewesen, als die Beschriftung vorgab. Mitunter war die Konzentration geringer, manchmal aber auch höher.

Auch Viagra und Cialis unter den beschlagnahmten Präparaten

Unter den Präparaten waren nicht nur Anabolika, sondern auch die Potenzmittel Viagra und Cialis. Beide treten laut Thieme regelmäßig bei der Sicherstellung von Dopingmitteln auf. Sie seien zwar nicht als Doping verboten, fallen aber unter das Arzneimittelgesetz. Man habe auch Insulin nachgewiesen, das in Kombination mit einem bestimmten Wachstumshormon sehr verbreitet sei – das Hormon fand sich allerdings nicht in den Proben.

Ein Fund von „überbordender Komplexität“

Für besonders auffällig hält der Experte die Bandbreite der Präparate. Zwar kombinieren Bodybuilder verschiedene Substanzen in Kuren, weil beim dauerhaften Konsum von nur einem einzigen Steroid dessen Nebenwirkungen Überhand nehme. „Das ist Gang und Gäbe und schon Anfänger werden angehalten, nicht nur mit einem anabolen Steroid zu praktizieren“, so Thieme. Allerdings sei die Vielfalt der beschlagnahmten Substanzen bemerkenswert, geradezu kurios. „Anfänger kombinieren zwei, drei Präparate. Selbst die kompliziertesten Profikuren bringen es gerade mal auf sechs, sieben. Hier haben wir es aber mit 16 verschiedenen anabolen Steroiden zu tun. Es gibt keinen Bodybuilder, der in der Lage wäre, sie sinnvoll zu kombinieren.“ Thieme spricht von „überbordender Komplexität“. Man habe auch fertige Gemische gefunden, deren Zusammensetzung „nicht sinnvoll“ ist. Auffällig zudem die riesigen Preisunterschiede; Thieme geht von Faktor 8 aus. „Unter den Präparaten war ein auch Exot, der richtig teuer ist und den 99 Prozent der Steroidkonsumenten gar nicht kennen.“

Laut Thieme ist es heutzutage leicht, an illegale Dopingmittel zu kommen. „Über das Internet ist das kein Problem mehr“, sagt der Experte auf Nachfrage der MAZ. „Der Markt ist überschwemmt und entsprechend verbreitet ist Doping.“ Dass aber jemand im Besitz so vieler verschiedener Präparate sei, habe er „in den letzten zehn Jahren vielleicht einmal, zweimal gesehen“, so Thieme. „Hier hatte jemand augenscheinlich Kenntnisse und wusste, was er macht.“ – Die Verhandlung wird am 26. Oktober fortgesetzt.

Von Nadine Fabian