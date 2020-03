Teltow

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag ein Seniorenehepaar in Teltow auf dreiste Art bestohlen. Das Ehepaar war nach einem Einkauf, dabei die Waren in seine Wohnung in die Liselotte-Herrmann-Straße zu tragen, als sich der Mann anbot, zu helfen. Durch einen plumpen Ablenkungstrick – er zog zunächst die Schuhe aus und legte seine Jacke ab – gelang es ihm, dass er in die Wohnung gelassen wurde. Drinnen öffnete er Schubladen und Schränke. Als er die Wohnung bereits verlassen hatte, stellten die Eheleute fest, dass EC-Karten, Sparbücher und eine größere Summe Geld fehlte. Die Polizei sucht nach einem etwa 1,70-1,75 Meter großen Mann mit dunkelbraunen Augen. Der Täter soll einen blauen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, einen blauen Anorak und helle Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0331-55080 entgegen.

Von MAZonline