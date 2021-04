Brandenburger Vorstadt

Laute Bohrgeräusche und weiße Absperrzäune: Wegen Bauarbeiten sind in der Zeppelinstraße in Höhe Geschwister-Scholl-Straße seit Dienstag, 6. April die stadtauswärtige Fahrspur und der Radfahrstreifen gesperrt. Vor Ort werden die Tramgleise repariert, wie der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) auf Nachfrage knapp antwortet. Die Arbeiten sollen bereits am Freitagabend beendet sein.

Tram und Busse fahren planmäßig weiter

Trotzdem das Trambett aufgerissen wird, fahren die Tram- und Buslinien laut dem ViP planmäßig. Betroffen sind auf dieser Strecke die Tramlienen 91, 98 und 94 in Richtung Potsdam West, welche die gewohnte Route fahren können – die Baufahrzeuge rücken dafür regelmäßig zur Seite. Die Busse – betroffen sind die Linien 605 und 606 – werden um die Baustelle herumgeführt.

Der Autoverkehr wird laut Angaben des ViP in einer Fahrspur je Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Radfahrer werden in einer kurzen Umfahrung über den Radweg und Gehweg in der Geschwister-Scholl-Straße geführt.

Bauarbeiten auf der Nuthebrücke

Übernächstes Wochenende wird es auf der anderen Seite der Stadt, nämlich auf der Nuthebrücke Bauarbeiten geben, wie der ViP außerdem mitteilte: Am 17. und 18. April gebe es auf der Strecke Richtung Marie-Juchacz-Straße einen eingleisigen Betrieb wegen Schwellenwechsels auf der Nuthebrücke, der aber ohne Einschränkungen des Trambetriebes erfolgen soll.

Von MAZonline/sku